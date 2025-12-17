Новый год-2026
17 декабря 2025 в 18:02

«Дыхание дракона» для любителей поострее — готовлю салат с огоньком: идеально для зимних вечеров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат не зря носит такое громкое имя. Он эффектно выглядит, взрывается яркими красками и обладает насыщенным азиатским вкусом. Идеальный выбор, когда нужно удивить гостей.

Для салата мне понадобится: говядина (300 г), огурец (1 шт.), морковь (1 шт.), красный и желтый сладкий перец (по половинке), зеленый лук, чеснок (3-4 зубчика), соевый соус (30 мл), растительное масло (30 мл), соль, черный перец (1/3 ч. л.), паприка (1 ч. л.).

Говядину нарезаю тонкой соломкой вдоль волокон. Быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки, но сохраняя сочность. Солю и перчу в процессе. Перекладываю мясо в глубокую миску и даю немного остыть. Огурец, морковь и сладкий перец нарезаю тонкой соломкой. Зеленый лук шинкую, чеснок мелко рублю. К остывшей говядине добавляю все нарезанные овощи и чеснок. Посыпаю паприкой. Поливаю соевым соусом и аккуратно перемешиваю. Теперь самый важный момент: в небольшой ковшик наливаю 30 мл растительного масла, хорошо разогреваю его, но не до дымления, и сразу же выливаю на салат. Раздаются аппетитные шипение и хлопки — это масло раскрывает аромат чеснока и специй. Быстро перемешиваю салат еще раз и сразу подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

