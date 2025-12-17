Домашний хлеб без опыта и долгих замесов: простой рецепт с кипятком, после которого буханки получаются пышными, как облако

Многие хозяйки боятся печь хлеб дома, считая это делом сложным и долгим. А зря — есть простой способ получить мягкий, воздушный хлеб даже с первого раза. Вся хитрость в коротком купании теста в кипятке, которое делает выпечку особенно нежной внутри и с румяной корочкой снаружи.

Для теста беру 400 мл теплой воды, 1 столовую ложку сахара, 8 г сухих дрожжей, 700 г муки, 30 мл растительного масла и 2 столовые ложки кунжута.

В воде растворяю сахар и дрожжи, даю постоять 5 минут. Затем добавляю масло, подмешиваю муку и замешиваю мягкое тесто. Даю ему подрасти 30 минут в тепле. После этого слегка обминаю, делю на 4 части и формирую шарики. Через 10–15 минут каждый шарик опускаю в кипящую подсоленную воду на 30–40 секунд. Выкладываю на противень, делаю надрезы, посыпаю кунжутом и выпекаю при 180 градусах 30–35 минут. Хлеб получается мягкий и очень домашний.

