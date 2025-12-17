Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:10

Домашний хлеб без опыта и долгих замесов: простой рецепт с кипятком, после которого буханки получаются пышными, как облако

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Многие хозяйки боятся печь хлеб дома, считая это делом сложным и долгим. А зря — есть простой способ получить мягкий, воздушный хлеб даже с первого раза. Вся хитрость в коротком купании теста в кипятке, которое делает выпечку особенно нежной внутри и с румяной корочкой снаружи.

Для теста беру 400 мл теплой воды, 1 столовую ложку сахара, 8 г сухих дрожжей, 700 г муки, 30 мл растительного масла и 2 столовые ложки кунжута.

В воде растворяю сахар и дрожжи, даю постоять 5 минут. Затем добавляю масло, подмешиваю муку и замешиваю мягкое тесто. Даю ему подрасти 30 минут в тепле. После этого слегка обминаю, делю на 4 части и формирую шарики. Через 10–15 минут каждый шарик опускаю в кипящую подсоленную воду на 30–40 секунд. Выкладываю на противень, делаю надрезы, посыпаю кунжутом и выпекаю при 180 градусах 30–35 минут. Хлеб получается мягкий и очень домашний.

Ранее сообщалось, что если хотите, чтобы новогодние закуски выглядели аккуратно и не расползались, лучше сделать тарталетки самим. Они получаются более рассыпчатыми, ароматными и не мокнут от начинок. А главное — готовятся буквально за полчаса и всегда выручают, когда гости уже на пороге.

Проверено редакцией
Читайте также
Банановый хруст-ролл из теста фило — слоеный десерт за 10 минут: на завтрак или перекус
Общество
Банановый хруст-ролл из теста фило — слоеный десерт за 10 минут: на завтрак или перекус
Авголемоно для тех, кто уже наелся скучных супов: рецепт из Греции, который захочется повторить
Общество
Авголемоно для тех, кто уже наелся скучных супов: рецепт из Греции, который захочется повторить
Картошку не жарю. Запекаю «Волжские просторы» с минтаем и лучком. Вкус, навеянный детством
Общество
Картошку не жарю. Запекаю «Волжские просторы» с минтаем и лучком. Вкус, навеянный детством
Настолько просто, что готовится быстрее, чем накрывается на стол. Салат-кольцо с курицей и ананасом. Любимая классика по-немецки
Общество
Настолько просто, что готовится быстрее, чем накрывается на стол. Салат-кольцо с курицей и ананасом. Любимая классика по-немецки
Хрустящая капуста вместо котлет: простой домашний рецепт в воздушном кляре — съедают даже те, кто не любит овощи
Общество
Хрустящая капуста вместо котлет: простой домашний рецепт в воздушном кляре — съедают даже те, кто не любит овощи
еда
кулинария
блюда
рецепты
Марина Макарова
М. Макарова
Домашний хлеб без опыта и долгих замесов: простой рецепт с кипятком, после которого буханки получаются пышными, как облако Многие хозяйки боятся печь хлеб дома, считая это делом сложным и долгим. А зря — есть простой способ получить мягкий, воздушный хлеб даже с первого раза. Вся хитрость в коротком купании теста в кипятке, которое делает выпечку особенно нежной внутри и с румяной корочкой снаружи.
400 мл теплой воды;
1 столовую ложку сахара
8 г сухих дрожжей,
700 г муки,
30 мл растительного масла
2 столовые ложки кунжута.
>
В воде растворяю сахар и дрожжи, даю постоять 5 минут.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
На Западе раскрыли, кто запускал воздушные шары в Литву
«Радио Судного дня» вышло в эфир после выступлений Путина и Белоусова
В России подвели итоги детского конкурса рисунков о раздельном сборе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.