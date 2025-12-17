Новый год-2026
17 декабря 2025 в 17:00

Настолько просто, что готовится быстрее, чем накрывается на стол. Салат-кольцо с курицей и ананасом. Любимая классика по-немецки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В предпраздничной суете, когда каждая минута на счету, особенно ценятся рецепты, которые совмещают в себе скорость, яркий вкус и праздничный вид. Этот салат — именно такое решение. Он строится на идеальном контрасте: сладковатая сочность консервированного ананаса, насыщенный вкус копченой курицы и свежий хруст огурца. Простая сметанно-чесночная заправка объединяет все компоненты, добавляя пикантности. Блюдо собирается буквально за время, пока вы достаете тарелки и приборы, но неизменно вызывает восторг и просьбы о добавке.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 300 г филе копченой курицы, 1 банка консервированных ананасов (кольцами или кубиками), 1 свежий огурец, 150 г твердого сыра. Для заправки: 150 г сметаны, 1-2 зубчика чеснока, соль и черный перец по вкусу. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Ананасы, если они кольцами, также нарежьте кубиками, сок слейте. Огурец очистите от кожуры и нарежьте кубиками аналогичного размера. Сыр натрите на крупной терке. Для соуса смешайте сметану с чесноком, пропущенным через пресс, посолите и поперчите. В просторной салатнице соедините все подготовленные ингредиенты. Заправьте соусом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике для раскрытия вкуса. Подавайте, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
ужины
салаты
новогодний стол — 2026
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
