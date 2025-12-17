Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 15:30

Салат оливье с лососем попробовала в ресторане: теперь это любимый рецепт на Новый год

Читайте нас в Дзен

Этот салат — праздничная элегантная версия классического оливье, где традиционная колбаса уступает место нежному слабосоленому лососю. Рыба придает блюду благородный вкус и легкую солоноватость, которая идеально сочетается с отварными овощами, яйцами и хрустящими огурцами. Украшенный красной икрой, такой салат становится настоящим центром праздничного стола — изысканным, вкусным и запоминающимся.

Ингредиенты: картофель — 3–4 штуки среднего размера, морковь — 2 штуки, яйца — 4 штуки, слабосоленый лосось (филе) — 200 граммов, огурцы маринованные — 3–4 штуки, зеленый горошек консервированный — 1 банка (около 200 граммов), лук красный — 1/2 небольшой луковицы (по желанию), укроп свежий, майонез, соль по вкусу, красная икра для украшения.

Приготовление: картофель и морковь отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками аналогично овощам. Слабосоленый лосось нарежьте небольшими кусочками, маринованные огурцы — мелкими кубиками. Красный лук, если используете, очень мелко порубите. В просторной миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте зеленый горошек (слив жидкость) и мелко нарезанный укроп. Заправьте салат майонезом, добавьте соль по вкусу (учитывая соленость рыбы и огурцов) и осторожно перемешайте. Перед подачей украсьте салат веточками укропа и ложкой красной икры.

Ранее мы делились рецептом салата «Голливуд». Он с ветчиной и грибами — простой и мегавкусный.

Проверено редакцией
Читайте также
Хрустящая капуста вместо котлет: простой домашний рецепт в воздушном кляре — съедают даже те, кто не любит овощи
Общество
Хрустящая капуста вместо котлет: простой домашний рецепт в воздушном кляре — съедают даже те, кто не любит овощи
Итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь
Общество
Итальянский салат «из ничего» — вы удивитесь! 4 простых ингредиента, а вкус — просто огонь
Авголемоно для тех, кто уже наелся скучных супов: рецепт из Греции, который захочется повторить
Общество
Авголемоно для тех, кто уже наелся скучных супов: рецепт из Греции, который захочется повторить
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Семья и жизнь
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
Семья и жизнь
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
оливье
салаты
Новый год
лосось
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Военэксперт раскрыл, почему танк Т-95 не пошел в серийное производство
Мишустин назвал число россиян, которые защитились от кибермошенников
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.