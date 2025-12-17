Салат оливье с лососем попробовала в ресторане: теперь это любимый рецепт на Новый год

Этот салат — праздничная элегантная версия классического оливье, где традиционная колбаса уступает место нежному слабосоленому лососю. Рыба придает блюду благородный вкус и легкую солоноватость, которая идеально сочетается с отварными овощами, яйцами и хрустящими огурцами. Украшенный красной икрой, такой салат становится настоящим центром праздничного стола — изысканным, вкусным и запоминающимся.

Ингредиенты: картофель — 3–4 штуки среднего размера, морковь — 2 штуки, яйца — 4 штуки, слабосоленый лосось (филе) — 200 граммов, огурцы маринованные — 3–4 штуки, зеленый горошек консервированный — 1 банка (около 200 граммов), лук красный — 1/2 небольшой луковицы (по желанию), укроп свежий, майонез, соль по вкусу, красная икра для украшения.

Приготовление: картофель и морковь отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками аналогично овощам. Слабосоленый лосось нарежьте небольшими кусочками, маринованные огурцы — мелкими кубиками. Красный лук, если используете, очень мелко порубите. В просторной миске аккуратно смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте зеленый горошек (слив жидкость) и мелко нарезанный укроп. Заправьте салат майонезом, добавьте соль по вкусу (учитывая соленость рыбы и огурцов) и осторожно перемешайте. Перед подачей украсьте салат веточками укропа и ложкой красной икры.

