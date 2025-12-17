Новый год-2026
Год Лошади встречаем легко и изящно. Салат «Грация» из 5 ингредиентов. Ничего лишнего, только нежность

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Наступающий год Огненной Лошади — символ стремительности, энергии и благородства. Встретить его стоит блюдом, которое отражает эту грацию: легким, изящным и исполненным вкусовой гармонии. Салат «Грация» — именно такой вариант. В нем нет тяжелых соусов или сложных сочетаний, только чистые, свежие ноты, танцующие друг с другом. Нежность сливочного авокадо, освежающая горчинка грейпфрута и пикантная солоноватость козьего сыра создают удивительно легкий и элегантный вкусовой аккорд, идеальный для начала праздничной ночи.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: куриное филе, 1 спелое авокадо, 1 крупный красный грейпфрут, 100–120 г рассыпчатого козьего сыра (например, типа шевр), горсть руколы. Для заправки: 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. жидкого меда, соль и черный перец по вкусу. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте ломтиками. Грейпфрут очистите от кожуры и белых пленок, разделите на дольки и каждую разрежьте пополам. Козий сыр аккуратно раскрошите пальцами. В небольшой банке или пиале приготовьте заправку, взболтав масло, лимонный сок, мед, соль и перец. На широкое блюдо выложите подушку из листьев руколы. Сверху красиво распределите ломтики авокадо и грейпфрута. Посыпьте салат крошками козьего сыра. Полейте подготовленной заправкой непосредственно перед подачей, чтобы авокадо не потемнело, а зелень сохранила свежесть.

