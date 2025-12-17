Творог, мак и воздушный бисквит! Готовлю торт «Нежность». Тает во рту, как первое признание

В мире десертов есть особая категория тортов, которые покоряют не яркой внешностью, а удивительной, трогательной нежностью. Этот торт — именно такой. Его магия рождается из контраста: воздушный, как облако, бисквит встречается с кремовой бархатистостью творожного крема, а тонкий хруст маковых зернышек добавляет изысканную текстуру. Название «Нежность» здесь — не просто красивое слово, а суть ощущения: торт действительно тает во рту мягко и ненавязчиво, оставляя послевкусие, сравнимое с легким, светлым чувством.

Рецепт

Для бисквита вам потребуется: 4 яйца, 120 г сахара, 100 г муки. Для крема: 500 г творога, 200 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, 100 г мака, ванилин. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, аккуратно введите просеянную муку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут в смазанной форме. Готовый остывший бисквит разрежьте на два коржа. Для крема мак залейте кипятком на 10 минут, затем отожмите. Масло размягчите и взбейте с сахарной пудрой и ванилином. Творог протрите через сило и постепенно добавьте к маслу, взбивая до однородности. Вмешайте в крем подготовленный мак. Промажьте кремом нижний корж, накройте вторым и полностью обмажьте торт со всех сторон. Дайте ему хорошо пропитаться в холодильнике 4–6 часов. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой или лепестками миндаля.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.