17 декабря 2025 в 13:02

Конфеты к Новому году дорожают, а я готовлю дома «Рафаэлло» за копейки — полезный вариант десерта из простых ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти конфеты — гениальное изобретение для тех, кто любит сладкое, но ценит свое время и здоровье. Они готовятся без плиты и духовки, из простых и понятных продуктов. Нежный творог, хрустящие орехи и воздушное печенье создают идеальную основу, а возможность обвалять шарики в чем угодно — от темного шоколада до кокосовой стружки — делает этот десерт бесконечно вариативным.

Творог (300 г, 5%) протираю через сито или измельчаю блендером до однородной пастообразной консистенции без крупинок.

Печенье (150 г) измельчаю в мелкую крошку в блендере или скалкой в пакете. Орехи (50 г, грецкие, фундук или миндаль) также мелко рублю ножом.

В миске соединяю творожную массу, крошку печенья и орехи. Добавляю сахар и ванильный сахар по вкусу (обычно 2-3 ст. л.). Тщательно перемешиваю до получения однородной пластичной массы, из которой можно лепить.

Мокрыми руками формирую из массы небольшие шарики или конфетки произвольной формы.

Для обсыпки подготавливаю несколько тарелочек с разными покрытиями: растопленный темный или белый шоколад, какао-порошок, молотая корица, мак, кокосовая стружка. Каждый шарик обваливаю в выбранной посыпке.

Готовые конфеты выкладываю на тарелку или противень и убираю в холодильник минимум на 1 час для застывания. Подаю охлажденными.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

