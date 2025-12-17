Настоящий тирамису по классическому рецепту: без яиц и с ароматной кофейной пропиткой

Этот рецепт — эталонный, проверенный временем вариант без сырых яиц. Его основа — стабильный и невероятно легкий крем на маскарпоне и взбитых сливках. Сахарная пудра, в отличие от песка, растворяется мгновенно, не оставляя крупинок, делая текстуру бархатистой. А сладкий кофе для пропитки гарантирует, что десерт будет сбалансированным, без излишней горечи.

Холодные жирные сливки (300 мл, 33%) взбиваю миксером до устойчивых пиков. Небольшими порциями добавляю сахарную пудру (150 г), продолжая взбивать. В отдельной миске слегка размешиваю маскарпоне (500 г) вилкой, чтобы он стал пластичнее.

Аккуратно, лопаткой, вмешиваю маскарпоне во взбитые сливки с сахарной пудрой. Делаю это плавными движениями снизу вверх, чтобы крем остался воздушным.

Готовлю сладкий крепкий кофе (500 мл, можно эспрессо), остужаю его до комнатной температуры. Печенье «Савоярди» (250 г) быстро, буквально на 1–2 секунды, окунаю в кофе с каждой стороны. Печенье должно впитать влагу, но не размокнуть.

На дно квадратной или прямоугольной формы выкладываю слой пропитанного печенья. Сверху распределяю половину крема. Выкладываю второй слой печенья и покрываю его оставшимся кремом. Разравниваю поверхность.

Через мелкое сито обильно посыпаю верх десерта какао-порошком (30 г). Накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей нарезаю на порционные квадраты.

