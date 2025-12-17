Новый год-2026
Свекла здесь королева: простой салат с яйцами и фасолью, который исчезает с тарелок за 5 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — ода свекле, именно она здесь играет главную роль. И настоящее спасение, когда нужно приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное. Если в холодильнике есть заранее отваренная или запеченная свекла, то все остальное делается буквально за минуты. Маринованный в лимонном соке лук и соленые огурцы придают яркую пикантность, а консервированная фасоль делает блюдо по-настоящему питательным. Салат хорош и сразу после приготовления, и после настаивания в холодильнике.

Ингредиенты: свекла — 300 граммов, огурцы соленые — 150 граммов, лук репчатый — 1 штука, яйца вареные — 3–4 штуки, сок лимонный — 1 столовая ложка, фасоль консервированная без жидкости — 250 граммов, масло оливковое — 2 столовые ложки, соль по вкусу, кориандр, перец, хмели-сунели по вкусу, зелень по желанию.

Приготовление: заранее отваренную или запеченную свеклу очистите и натрите на крупной терке или нарежьте соломкой. Соленые огурцы нарежьте тонкой соломкой. Лук измельчите полукольцами, залейте лимонным соком и оставьте мариноваться на 5–10 минут. Вареные яйца очистите и нарежьте кубиком. В глубокой миске соедините свеклу, огурцы, яйца, фасоль и маринованный лук вместе с соком. Добавьте специи, соль по вкусу и рубленую зелень. Полейте оливковым маслом, аккуратно перемешайте. Салат можно подавать сразу или дать ему настояться в холодильнике 30–40 минут для более гармоничного вкуса.

Ранее мы готовили мини-бургеры из слоеного теста — праздничная закуска в красивой подаче и с вкусным соусом.

Проверено редакцией
