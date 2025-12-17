Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 18:45

Госдума обсудит законы об ограничениях для преступников за рубежом

Володин: Госдума рассмотрит законы об ограничениях для скрывающихся преступников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Депутаты Госдумы 18 декабря рассмотрят в первом чтении законопроекты об ограничениях для преступников, которые скрываются за границей, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Речь идет о лицах, уклоняющихся от исполнения наказания, назначенного за преступления и административные правонарушения, пишет ТАСС.

По решению Совета Государственной думы 18 декабря рассмотрим в первом чтении законопроекты об ограничительных мерах для лиц, уклоняющихся от исполнения наказания, назначенного за преступления и ряд административных нарушений, — уточнил председатель нижней палаты парламента.

Среди мер будут обсуждать блокировку счетов и отказ в предоставлении госуслуг через интернет. Ограничения коснутся лиц, которые не выполняют предписания Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах, порядка деятельности с соответствующим статусом, а также тех, кто призывает к нарушению территориальной целостности РФ, введению санкций и дискредитирует ВС России или участвует в нежелательной организации.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о повышении социальных гарантий для добровольцев СВО. Володин назвал поддержку участников спецоперации одним из приоритетов законодательной работы.

Госдума
Вячеслав Володин
законы
преступники
