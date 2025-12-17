Устроившему резню школьнику хотят избрать самую суровую меру пресечения

Сотрудники Следственного комитета потребуют арестовать подростка, который обвиняется в нападении на Успенскую школу в элитном поселке Горки-2 в подмосковном Одинцово, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, юноше вменяют сразу две статьи — «Убийство» и «Покушение на убийство». Предполагается, что заседание суда пройдет в закрытом режиме.

СК направит ходатайство в один из столичных судов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 15-летнему несовершеннолетнему, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подросток дал признательные показания и подробно рассказал, как готовился к преступлению. Кроме того, в школе следователи обнаружили муляж взрывного устройства. Специалисты продолжают опрашивать свидетелей и устанавливать все детали произошедшего.

До этого стало известно, что девятиклассник планировал убить конкретную учительницу. Юноша искал преподавателя по всем кабинетам, но, вероятно, перепутал крыло и пошел не в ту часть здания. Мальчик зашел в один из классов и сказал, что ищет учительницу, но имя вспомнить не смог.

Трагедия произошла утром 16 декабря. Ученик девятого класса в белой медицинской маске, с ножом и перцовым баллончиком напал на двоих человек, для 10-летнего четвероклассника ранения оказались летальными. По сведениям оперативных служб, злоумышленник был приверженцем деструктивного молодежного течения.