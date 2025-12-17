Ужин из серии «просто и со вкусом»: курица с картошкой и грибами в сметанном соусе из духовки

Курица с картошкой и грибами в сметанном соусе, запеченные в духовке, — это беспроигрышный вариант ужина из серии «просто и со вкусом».

Вкус блюда получается потрясающим: курица запекается в нежнейшем сметанном соусе, который пропитывает картошку и грибы, делая их сочными и ароматными. Это просто, сытно и невероятно вкусно!

Вам понадобится: 1 кг куриных бедер или голеней, 1 кг картофеля, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 300 г сметаны, 3–4 зубчика чеснока, соль, перец, специи для курицы, растительное масло. Курицу посолите, поперчите, обваляйте в специях. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками, грибы — пластинками, лук — полукольцами. В глубоком противне смешайте картофель, грибы и лук, посолите. Сверху разложите куриные кусочки кожей вверх. В отдельной миске смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок, немного соли и перца. Равномерно полейте этим соусом все содержимое противня. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 1–1,5 часа, пока картофель и курица не станут мягкими и румяными.

