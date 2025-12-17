Сладкая закуска «Орешки для Золушки»: эффектное дополнение к напиткам на Новый год

Эта сладкая закуска «Орешки для Золушки» станет эффектным дополнением к напиткам на Новый год. Ее оценят и дети, и взрослые.

Вам понадобится: круглое песочное печенье, готовые маленькие безе (меренги) из магазина или 2 яичных белка и 120 г сахара для домашнего безе, арахисовая паста (можно заменить шоколадом или взбитым сливочным сыром с сахарной пудрой). Если готовите безе сами: взбейте белки в крутую пену, постепенно добавляя сахар, до устойчивых пиков. Выложите массу кондитерским мешком маленькими шапочками на противень с пергаментом и сушите в духовке при 100 °C 1–1,5 часа. Остудите. На каждое печенье нанесите чайную ложку арахисовой пасты и слегка размажьте. Сверху аккуратно прикрепите безе-шапочку, слегка вдавив ее. Можно украсить цветной посыпкой.

Вкус получается божественным: хрустящее и маслянистое печенье, сливочно-ореховая паста и нежнейшая, тающая во рту сладкая меренга создают идеальную комбинацию текстур и сладости.

