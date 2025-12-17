«Она одинокая женщина»: Киркоров отреагировал на скандал с Долиной

Певец Филипп Киркоров назвал народную артистку Ларису Долину одинокой женщиной, передает KP.RU. Так он прокомментировал шквал негативных комментариев от россиян на фоне скандала с московской квартирой. Он также заявил, что двери его дома открыты для коллеги по цеху.

Она одинокая женщина, бабушка, мама, женщина, в конце концов. Такие проклятия, которые посылают, травля, которую ей устроили, это недопустимо, особенно когда коллеги начинают топтаться на ее имени. Ну, это понятно, это зависть, — отметил певец.

Тем временем Мосгорсуд рассмотрит иск Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из спорной квартиры 25 декабря. Накануне ВС встал на сторону покупательницы и признал сделку законной. Сама Долина не пришла на заседание Верховного суда.

Ранее появилась информация, что у народной артистки в Москве останется только одна квартира, расположенная в районе Лефортово. Площадь жилья составляет 50 квадратных метров, рыночная стоимость оценивается примерно в 18 млн рублей. Квартира расположена в пятиэтажном доме 1961 года постройки. Долина купила ее в мае 2006 года.