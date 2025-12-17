Настолько ярко, что Огненная Лошадь оценит! Слоеный салат «Пламя»: всего 4 ингредиента, а вкус — небо и земля

Встретить год Огненной Лошади нужно достойно — с блюдом, которое поражает своей энергией, яркостью и стремительностью приготовления. Салат «Пламя» полностью отвечает этому духу: его слои, словно языки пламени, переливаются насыщенными цветами, а вкус дарит настоящий фейерверк ощущений. Сочетание нежной курицы, сладкого манго, хрустящего перца и пикантного имбирно-соевого соуса создает гармоничный и свежий букет. Этот салат не только эффектно выглядит на столе, но и готовится быстрее, чем вы успеете накрыть на стол, позволяя посвятить драгоценное время празднику, а не долгой готовке.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 300 г отварного или копченого куриного филе, спелое манго, красный болгарский перец, небольшой пучок зеленого лука. Для соуса: 150 г натурального йогурта или сметаны, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. тертого свежего имбиря, сок половины лайма. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Манго очистите от кожуры и косточки, мякоть нарежьте кубиками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. Зеленый лук мелко порубите. Для соуса смешайте йогурт, соевый соус, имбирь и лаймовый сок. В прозрачный салатник или порционные стаканы выкладывайте ингредиенты плотными слоями в следующем порядке: курица, часть соуса, манго, перец. Верхним слоем распределите оставшийся соус и обильно посыпьте зеленым луком. Подавайте сразу либо дайте настояться 15–20 минут в холодильнике для пропитки.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.