Теракты с участием украинца Булацика нанесли ущерб на 18 млрд рублей Общий урон от терактов с участием украинца Булацика достиг 18 млрд рублей

В правоохранительных органах раскрыли финансовые последствия преступной деятельности украинца Евгения Булацика, общая сумма ущерба от 14 террористических актов составляет 18 млрд рублей, сообщает ТАСС. Ранее Южный окружной военный суд, рассмотрев все эпизоды обвинения, вынес вердикт о пожизненном заключении для фигуранта.

Общий ущерб в результате терактов на территории РФ, совершенных при участии Булацика, оценивается в 18 млрд рублей, — рассказал собеседник агентства.

Полковник ВСУ Булацик действовал в период с 19 июля 2023 года по 13 мая 2024 года в составе организованной группы, управляемой высшим военным и политическим руководством Украины. Вместе с другими украинскими военными участвовал в совершении 14 террористических актов на территории Российской Федерации.

В ноябре 2024 года по приказу Булацика и полковника Ростислава Карпуши был осуществлен комбинированный ракетный удар по Курской области. Для атаки использовались одиннадцать ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Целью удара стало место дислокации российских военных и военной техники. Карпуша также был приговорен к пожизненному тюремному заключению.