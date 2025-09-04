Украинские полковники получили пожизненное

Военный суд вынес заочный приговор двум командирам Вооруженных сил Украины за нанесение ракетного удара по расположению российских военнослужащих в Курской области, сообщили в Главной военной прокуратуре. Полковники Евгений Булацик и Ростислав Карпуша приговорены к пожизненному лишению свободы.

Суд заочно приговорил каждого из осужденных к пожизненному лишению свободы с отбыванием Булациком первых 10 лет в тюрьме, Карпушей — первых девять лет в тюрьме, оставшейся части наказания обоими — в исправительной колонии особого режима, — сказано в сообщении.

Суд установил, что в ноябре 2024 года по приказам этих командиров был осуществлен комбинированный ракетный удар. Для атаки использовались одиннадцать ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Целью удара стало место дислокации российских военных и военной техники в одном из районов Курской области.

Ранее Рязанский областной суд признал виновной в сотрудничестве с военной разведкой Украины 55-летнюю местную жительницу. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, гражданку Российской Федерации приговорили к пяти годам лишения свободы, она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.