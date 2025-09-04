Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 16:30

Украинские полковники получили пожизненное

Полковники Булацик и Карпуша приговорены к пожизненному заключению

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Военный суд вынес заочный приговор двум командирам Вооруженных сил Украины за нанесение ракетного удара по расположению российских военнослужащих в Курской области, сообщили в Главной военной прокуратуре. Полковники Евгений Булацик и Ростислав Карпуша приговорены к пожизненному лишению свободы.

Суд заочно приговорил каждого из осужденных к пожизненному лишению свободы с отбыванием Булациком первых 10 лет в тюрьме, Карпушей — первых девять лет в тюрьме, оставшейся части наказания обоими — в исправительной колонии особого режима, — сказано в сообщении.

Суд установил, что в ноябре 2024 года по приказам этих командиров был осуществлен комбинированный ракетный удар. Для атаки использовались одиннадцать ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Целью удара стало место дислокации российских военных и военной техники в одном из районов Курской области.

Ранее Рязанский областной суд признал виновной в сотрудничестве с военной разведкой Украины 55-летнюю местную жительницу. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, гражданку Российской Федерации приговорили к пяти годам лишения свободы, она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

ВСУ
СВО
приговоры
суды
полковники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова высказалась о дате возвращения курян из Сум
Ефремов вернулся на театральную сцену
Макрон прикрылся США, пытаясь пригрозить России новыми санкциями
Хаматова едва не «придушила» актрису под трек Noize MC
Двое мужчин пойдут под суд за похищение и грабеж в Петербурге
Си Цзиньпин высказался о визите Ким Чен Ына в Китай
Итальянский город погрузится в траур из-за смерти Армани
Психолог ответила, почему взрослые дети начинают критиковать родителей
Стало известно, где похоронят Армани
Москалькова оценила ход работы по возвращению курян из Сум
Лимит на легионеров, возвращение на ОИ: Дегтярев озвучил планы Минспорта
Экс-капитан «Зенита» назвал самую популярную команду России
Трамп выставил ультиматум Европе из-за России
Макрон назвал количество стран, готовых отправить войска на Украину
Бизнесмена осудили за взятку налоговикам
Украинский клуб купил восхищавшегося Путиным футболиста
«Я ей доверяла»: Анна Заворотнюк рассказала о предательстве няни-филиппинки
Раскрыта трагическая судьба пропавшего 24 года назад под Иваново ребенка
Кадыров сообщил о новом звании премьера Чечни
Робот-доставщик заблокировал проезд лимузину с «мигалкой»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.