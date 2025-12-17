Юрист ответил, в каком случае Гуфу не избежать тюрьмы за грабеж Юрист Салкин: Гуфу может грозить два года тюрьмы за грабеж при непризнании вины

Рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) может грозить два года лишения свободы в случае непризнания доказанной вины и отказа возмещать ущерб по делу о грабеже, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, итоговое наказание в частности будет зависеть от степени насилия и последствий для потерпевшего.

Если вина будет доказана, описанные действия обычно квалифицируются как грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Итоговое наказание будет зависеть от роли каждого участника (кто применял насилие, кто похищал), степени насилия и последствий для потерпевшего, наличия смягчающих/отягчающих обстоятельств, возмещения ущерба и позиции потерпевшего. В среднем если вред возместить, то можно получить условно, но если все отрицать, не возмещать вред и не извиняться перед потерпевшим, то два года общего режима, — пояснил Салкин.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Гуфа о грабеже по предварительному сговору с применением насилия поступило для рассмотрения по существу в Наро-Фоминский городской суд Московской области. Артисту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.