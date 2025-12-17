Сладкие «шишки» к Новому году: готовлю десерт из детства, который до сих пор способен удивить гостей

Этот десерт — не просто угощение, а машина времени, которая с первого укуса возвращает в атмосферу бабушкиной кухни, новогодних праздников и беззаботного счастья. Хрустящая крошка из тертого песочного теста, щедро сдобренная вареной сгущенкой и ароматными орехами, — вкус, знакомый каждому с детства. А процесс их формирования в виде шишек — это целая магия и часть праздничной подготовки.

Растапливаю маргарин (180–200 г) и даю ему немного остыть. В миске смешиваю яйца (2 шт.) с сахаром (4 ст. л.), молоком (4 ст. л.), ванилином и гашенной уксусом содой (1/2 ч. л.). Вливаю остывший растопленный маргарин.

Постепенно добавляю просеянную муку (около 400–500 г) и замешиваю крутое, не липнущее к рукам тесто. Делю его на несколько частей, формирую колбаски или шарики, заворачиваю в пленку и убираю в морозилку минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

Разогреваю духовку до 180 °C. Замороженное тесто натираю на крупной терке прямо на сухой противень, стараясь распределить крошку равномерно. Выпекаю 10–15 минут до легкого золотистого цвета, периодически перемешивая. Полностью остужаю.

Грецкие орехи (200 г) измельчаю ножом в не очень мелкую крошку. В большой миске смешиваю остывшую песочную крошку, орехи и вареную сгущенку (1 банка). Тщательно вымешиваю до однородности.

Рюмку или небольшой бокал смачиваю холодной водой. Набираю столовой ложкой массу, плотно утрамбовываю ее в рюмке, а затем вытряхиваю на блюдо, формируя «шишку». Готовые «шишки» обильно посыпаю сахарной пудрой. Убираю в холодильник для закрепления формы.

