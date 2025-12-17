Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:02

Сладкие «шишки» к Новому году: готовлю десерт из детства, который до сих пор способен удивить гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот десерт — не просто угощение, а машина времени, которая с первого укуса возвращает в атмосферу бабушкиной кухни, новогодних праздников и беззаботного счастья. Хрустящая крошка из тертого песочного теста, щедро сдобренная вареной сгущенкой и ароматными орехами, — вкус, знакомый каждому с детства. А процесс их формирования в виде шишек — это целая магия и часть праздничной подготовки.

Растапливаю маргарин (180–200 г) и даю ему немного остыть. В миске смешиваю яйца (2 шт.) с сахаром (4 ст. л.), молоком (4 ст. л.), ванилином и гашенной уксусом содой (1/2 ч. л.). Вливаю остывший растопленный маргарин.

Постепенно добавляю просеянную муку (около 400–500 г) и замешиваю крутое, не липнущее к рукам тесто. Делю его на несколько частей, формирую колбаски или шарики, заворачиваю в пленку и убираю в морозилку минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

Разогреваю духовку до 180 °C. Замороженное тесто натираю на крупной терке прямо на сухой противень, стараясь распределить крошку равномерно. Выпекаю 10–15 минут до легкого золотистого цвета, периодически перемешивая. Полностью остужаю.

Грецкие орехи (200 г) измельчаю ножом в не очень мелкую крошку. В большой миске смешиваю остывшую песочную крошку, орехи и вареную сгущенку (1 банка). Тщательно вымешиваю до однородности.

Рюмку или небольшой бокал смачиваю холодной водой. Набираю столовой ложкой массу, плотно утрамбовываю ее в рюмке, а затем вытряхиваю на блюдо, формируя «шишку». Готовые «шишки» обильно посыпаю сахарной пудрой. Убираю в холодильник для закрепления формы.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Итальянская фриттата на скорую руку: сытный омлет с помидорами, ветчиной и руколой для семейного завтрака
Общество
Итальянская фриттата на скорую руку: сытный омлет с помидорами, ветчиной и руколой для семейного завтрака
Свекла здесь королева: простой салат с яйцами и фасолью, который исчезает с тарелок за 5 минут
Общество
Свекла здесь королева: простой салат с яйцами и фасолью, который исчезает с тарелок за 5 минут
Итальянская фриттата на скорую руку: сытный омлет с помидорами, ветчиной и руколой для семейного завтрака
Общество
Итальянская фриттата на скорую руку: сытный омлет с помидорами, ветчиной и руколой для семейного завтрака
Конфеты к Новому году дорожают, а я готовлю дома «Рафаэлло» за копейки — полезный вариант десерта из простых ингредиентов
Общество
Конфеты к Новому году дорожают, а я готовлю дома «Рафаэлло» за копейки — полезный вариант десерта из простых ингредиентов
Творог, мак и воздушный бисквит! Готовлю торт «Нежность». Тает во рту, как первое признание
Общество
Творог, мак и воздушный бисквит! Готовлю торт «Нежность». Тает во рту, как первое признание
еда
десерты
рецепты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.