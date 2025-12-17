Душил и проткнул шею ручкой: студент накинулся на учителя из-за двойки

В Ельце (Липецкая область) студент вступил в конфликт с учителем русского языка, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно, из-за чего разгорелся скандал, почему парень накинулся на преподавателя?

Студент накинулся на учителя из-за двойки: что известно

Программисты 1-го курса Елецкого госуниверситета 15 декабря сдавали зачет по русскому языку во время третьей пары. Успеваемость студентов проверяла 61-летний преподаватель Марина Алексеевна. Один из учеников, 18-летний Дима, не смог выполнить задание, сдал пустой лист и получил двойку.

Между первокурсником и преподавательницей завязалась словесная перепалка. Затем парень окончательно вышел из себя: накинулся на учителя, стал душить и проткнул шею ручкой, утверждают источники. Преподавателя спасли однокурсники нападавшего, которые оттащили парня от «обидчицы».

Пострадавшей вызвали скорую помощь. Марина Алексеевна рассказала журналистам, что сейчас находится дома и чувствует себя лучше, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Преподаватель написала заявление в полицию. В университете проводится внутренняя проверка.

«Все с ума посходили?» — задается вопросом пользователь Telegram Евгений Т.

Были ли еще подобные случаи

16 декабря произошел резонансный случай в школе Одинцовского района Подмосковья, который, возможно, также был вызван конфликтом ученика с преподавателем.

15-летний подросток пришел в Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 с оружием. Он переоделся в туалете, надев каску и разгрузочный жилет, на которых были нанесены радикальные символика и лозунги.

Подросток подошел к группе детей, которых вела учитель, и спросил, какой они национальности. Когда парня попытался остановить охранник, он залил его из перцового баллончика и ударил ножом, а после погнался за детьми. Одного четвероклассника парень догнал на лестнице и нанес несколько ножевых. Все происходящее подросток снимал на видео.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ и Telegram-каналы писали, что главной целью подростка могла быть учительница математики — 29-летняя Мария К., требовательный, по словам учеников, преподаватель, неоднократно награжденный за успехи подопечных по предмету. В классе, где учился нападавший, она была учителем на замену. Источники утверждают, что у них сложились сложные отношения из-за неуспеваемости подростка, его плохого поведения и отказа выполнять домашнее задание. Мария преподает в начальных классах, поэтому подросток и оказался в крыле для младшеклассников, пишут в Telegram.

В Сети утверждают, что погибший четвероклассник стал случайной жертвой, так как нападавшему не удалось найти учительницу, которую он разыскивал, проверяя классы.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области сообщило, что задержанный дал признательные показания. Ведомство не представило подробности допроса.

«Последовательно рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего», — говорится в сообщении.

15 декабря в Санкт-Петербурге девятиклассник напал на 29-летнюю учительницу математики в школе № 191. Пострадавшая получила один удар ножом в спину и два — в грудь. Несмотря на увечья, преподаватель смогла оттолкнуть ученика и выбежать из класса. Учитель в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.

По словам директора школы Светланы Бабак, нападавший — «средний» ученик, у которого не было больших проблем с учебой.

«Общался, играл в шахматы, потому что более замкнутый, более спокойный. Учительница — молодой специалист, работает в школе пятый год, успешный учитель, проблем никаких», — рассказала Бабак.

Причиной инцидента послужило выставление плохой оценки, уточнили в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

