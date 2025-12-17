Многие поживились: юрист Соловьев о деле Долиной — Лурье, бабушках-скамерах

Верховный суд вынес решение по делу о спорной квартире певицы Ларисы Долиной. Согласно постановлению, недвижимость в Хамовниках остается в собственности добросовестной покупательницы Полины Лурье. Нижестоящему суду было предписано рассмотреть в ближайшее время иск о принудительном выселении артистки из жилья. Какими будут последствия вердикта, вернут ли квартиры другим россиянам, пострадавшим из-за действий мошенников, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Как изменится судебная практика после решения Верховного суда по делу Долиной — Лурье

После вынесения окончательного вердикта председатель Верховного суда Игорь Краснов дал поручение подготовить обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Изначально предполагалось, что в результативной части решения по делу Долиной будут даны разъяснения и рекомендации судам. Но было принято очевидно правильное решение — сделать отдельный обзор. Я очень сильно надеюсь, что в этом документе будут рассмотрены разные случаи и установлены критерии принятия того или иного решения на основании норм гражданского права.

Решение по делу Долиной — Лурье — долгожданное для многих людей, не только для пострадавших. Оно имеет большое значение для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия и купить автомобиль. Нормальная жизнь людей застопорилась из-за этого скандала. Все правоотношения были поставлены под угрозу сложившейся практикой и алгоритмами, разработанными по развороту законных сделок с добросовестными покупателями.

Адвокат Светлана Свириденко (слева) и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье после рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Я с нетерпением жду анализа судебной практики. Вердикт Верховного суда по делу Долиной — Лурье — это конкретное решение по конкретному делу. В обзоре будут проанализированы общие подходы. На их основании будет понятно, какие решения можно развернуть и направить на пересмотр.

Что стоит учитывать при рассмотрении дел о спорной недвижимости

Я не исключаю того, что достаточно много решений судов было принято при злоупотреблении правом. Согласно статистике, около 40% всех сделок были совершены с добросовестными покупателями, которые в итоге остались ни с чем — без имущества и денег.

Я надеюсь, что решение Верховного суда соединит вопросы права и гуманизма. Не нужно забывать о том, что среди пожилых людей, продавших свои квартиры, действительно есть жертвы мошенников. Эти граждане на самом деле находятся в бедственном положении. Одинокие пенсионеры, которые всю жизнь прожили в крошечных квартирах, под конец жизни должны их освободить. С точки зрения гражданского права, к сожалению, это уже не их квартиры. Очень важно, чтобы государство выполняло социальную функцию, а мы проявили гуманизм.

Важно научиться различать человека, попавшего в беду, и того, кто хочет нажиться на чужом горе. Не стоит сваливать в одну кучу потерпевших пенсионеров и бабушек-скамеров. Грести всех под одну гребенку больше не получится. Думаю, что решение Верховного суда — это начало большого пути. На данном этапе мы слишком сильно погрязли в своеобразных интерпретированиях закона. Сейчас маятник должен качнуться назад, в другую сторону. Это абсолютно логично.

Заседание Верховного суда РФ. Суд рассматривает жалобу на решения нижестоящих судов по иску о признании недействительной сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Я надеюсь, что теперь мы узнаем о случаях выявления старушек-мошенниц, подробнее изучим схемы обмана, увидим участников и организаторов преступных группировок. Согласитесь, в одиночку пенсионеру трудно провернуть всю мошенническую схему с продажей квартиры или машины. Должен быть и помощник, и, скорее всего, медработник, и юрист, и риелтор. Я думаю, что многие специалисты успели поживиться на этой схеме. Теперь будем отматывать все это назад. Сейчас обманутые покупатели обрели возможность вернуть честно приобретенную собственность и восстановить справедливость.

