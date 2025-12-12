Месть за «схему Долиной»: обманутая покупательница жилья мстит продавцу

Покупательница квартиры в Сочи лишилась жилья по «схеме Долиной»: суд признал сделку с недвижимостью недействительной из-за того, что продавец якобы находился под влиянием мошенников. Теперь пострадавшая женщина мстит: она договорилась со снабжающими организациями и отключила свет в спорном жилье. Насколько это законно и сможет ли женщина вернуть квартиру у моря — в материале NEWS.ru.

Как сибирячка лишилась квартиры в Сочи из-за «эффекта Долиной»

50-летняя жительница Новокузнецка Елена Рябова — предприниматель. Женщина много путешествует. Судя по фото в ее соцсетях, она любит проводить время на берегу моря. Летом Елена с супругом решились на покупку квартиры в Сочи стоимостью 6,5 млн рублей.

Сделка с 53-летней медсестрой санатория Ириной Анисимовой прошла с соблюдением всех правил, продавец предоставила необходимые документы. Покупатель вступила в право собственности, а когда прилетела заселяться, попасть в квартиру не смогла — продавец отказалась выезжать и не отвечала на звонки. Вскоре Ирина обратилась в суд, где заявила, что продавала недвижимость под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной.

Елена наняла адвоката и все лето и осень пыталась поймать продавца квартиры. Им удалось выяснить, что женщина пытается сделать справку о невменяемости. Пострадавшая покупательница в ответ на это на правах собственника квартиры заключила договор со снабжающими организациями и отключила свет в спорном жилье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пострадавшая от «эффекта Долиной» пытается вернуть квартиру в Сочи

Как рассказала пострадавшая, сделка проходила дистанционно. Она осмотрела квартиру по видеозвонку и надеялась забрать ключи через две недели. Но, получив деньги, 53-летняя Ирина Анисимова перестала выходить на связь.

Как пояснила пострадавшая в беседе с NEWS.ru, она заключила договор купли-продажи 27 июля, а попасть в квартиру не удавалось четыре месяца. Елена пришла в санаторий к Ирине под видом пациента, но не получила внятных ответов. Кроме того, пострадавшая заявила, что платит за коммунальные услуги в спорном жилье.

По словам покупательницы, после отключения света в жилье продавец ушла жить во вторую свою квартиру. В конце концов Елена не выдержала и нагрянула в квартиру на правах собственника со свидетелями и полицией. Она планирует составить опись имущества продавщицы и оставаться на объекте.

Она отметила, что свидетелями выступили соседи по дому.

«Я сделала это для того, чтобы на момент заседания суда я проживала в этой квартире, а не она. Я прекрасно понимала, что у нее есть еще квартира, и, если бы это было ее единственное жилье, суд мог бы оставить ее проживать в этой квартире», — поделилась Елена.

Она не исключает, что продавца квартиры действительно могли обмануть мошенники, более того, злоумышленники могли проконсультировать Ирину, как действовать дальше. Также пострадавшая добавила, что Ирина была очень недовольна ее проникновением в квартиру и написала заявление в полицию.

«На первом заседании суда, естественно, ничего не решилось», — сказала пострадавшая.

Елена надеется, что с учетом резонанса вокруг «эффекта Долиной» у нее есть шанс добиться правосудия. Следующее заседание по ее делу назначено на 27 января.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Есть ли шанс у пострадавшей от «схемы Долиной» сибирячки вернуть жилье в Сочи

Законность действий лишившейся квартиры покупательницы в первую очередь зависит от того, вступило ли в силу решение суда о признании сделки недействительной, пояснила в беседе с NEWS.ru юрист Яна Бондаренко. По ее словам, если решение уже вступило в силу, покупатель вправе требовать от продавца свои деньги.

«Если оно еще не вступило в силу, тогда собственник, которым уже стал покупатель, вправе совершать действия, которые он совершает: вскрыть квартиру, находиться в ней, потому что он является собственником. Если решение суда уже вступило в силу, то, соответственно, покупатель не вправе эти действия совершать», — сказала Бондаренко.

Она также отметила, что если решение суда не вступило в силу, то у покупателя есть шанс победить в суде второй инстанции, в частности, если Верховный суд вынесет решение по делу Ларисы Долиной в пользу покупательницы ее квартиры Полины Лурье. Решение суда вступает в силу в течение месяца с момента его оглашения.

«У нас нет прецедентного права, нужно понимать, [были ли в Сочи] те же самые обстоятельства по делу, [что и по делу Долиной], или нет. Если все то же самое и решение суда не вступило в силу, то да, покупатель может рассчитывать на победу в суде второй инстанции», — подчеркнула юрист.

Она также отметила, что по ситуации с покупкой квартиры в Сочи возникает много вопросов. В частности, почему продавец собирается оформлять справку о недееспособности именно сейчас, а не сделал это в период рассмотрения дела судом.

