Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 08:33

Осужденная по делу о квартире Долиной отказалась выступать в споре с Лурье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курьер Анжела Цырульникова, признанная виновной по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, отказалась участвовать в гражданском процессе, который идет между артисткой и покупательницей Полиной Лурье, говорится в судебных документах. Согласно материалам, фигурантка не обеспечила явку представителя и не представила письменный отзыв на исковые требования, передает ТАСС.

Третье лицо Цырульникова, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенная надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание явку представителя не обеспечила, письменный отзыв относительно исковых требований не представила, — сказано в документах.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Долина может купить Лурье другое жилье, а спорную квартиру при этом вернуть в свое единоличное владение. По его мнению, такая развязка могла бы стать наиболее «привлекательной» для обеих сторон.

Россия
дела
мошенничество
квартиры
Лариса Долина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ не дали самолету премьера Армении приземлиться в Москве
Операцию ВМС США у берегов Венесуэлы сняли на видео
Стало известно, могли ли БПЛА запустить на Москву с территории России
Россия замкнула тройку стран G20 по величине профицита внешней торговли
Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе
Трамп поставил европейских коллег перед дилеммой двух стульев
Москвичам рассказали, когда на город обрушится первая метель этой зимы
В СК раскрыли ущерб от обстрелов ВСУ
Концерты комика-иноагента массово проваливаются за границей
Военэксперт раскрыл, откуда на Москву прилетели почти 40 БПЛА ВСУ
Идею выборов на Украине связали с внешним давлением на Зеленского
В России растет заболеваемость агрессивным типом гриппа
Карлсон раскрыл, кто стал бы самым выгодным союзником для США
«Символичный выпад»: в МИД ответили на попытки ВСУ атаковать Москву
В Госдуме предложили новые правила для организации продленок
Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком
Украинские переселенцы призвали Зеленского забыть о Крыме
Россияне бросились гуглить Долину после скандала с ее участием
Кулебу раскритиковали за поход на концерт во время боевых действий
Европейцы сочли Трампа значимее Мерца, Макрона и Стармера
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.