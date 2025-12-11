Осужденная по делу о квартире Долиной отказалась выступать в споре с Лурье

Курьер Анжела Цырульникова, признанная виновной по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, отказалась участвовать в гражданском процессе, который идет между артисткой и покупательницей Полиной Лурье, говорится в судебных документах. Согласно материалам, фигурантка не обеспечила явку представителя и не представила письменный отзыв на исковые требования, передает ТАСС.

Третье лицо Цырульникова, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенная надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание явку представителя не обеспечила, письменный отзыв относительно исковых требований не представила, — сказано в документах.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Долина может купить Лурье другое жилье, а спорную квартиру при этом вернуть в свое единоличное владение. По его мнению, такая развязка могла бы стать наиболее «привлекательной» для обеих сторон.