Без денег и квартиры: мать инвалида осталась без двушки по «схеме Долиной»

Мать с дочерью-инвалидом осталась без квартиры в Москве из-за «эффекта Долиной». Сначала продавцы-пенсионеры заявили, что эмигрируют в Канаду, после чего решили отменить сделку и отказались выезжать из жилья. Вернет ли семья купленную квартиру — в материале NEWS.ru.

Как женщина с ребенком-инвалидом осталась без квартиры

Сорокасемилетняя Инна одна растит 12-летнюю дочь с инвалидностью. Ребенок страдает тяжелым искривлением позвоночника и носит корсет. Девочке трудно передвигаться, ей требуются регулярные осмотры врачей.

Два года назад Инна решила переехать поближе к поликлинике. Она приобрела двухкомнатную квартиру на вторичном рынке в столичном районе Жулебино. Женщине пришлось продать все свое имущество. Пенсионеры Марина и Сергей, хозяевы жилья, заявили Инне, что собираются уехать на постоянное место жительства в Канаду к сыну. Через месяц сделка состоялась.

Спустя неделю с Инной связались сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что получили от Марины и Сергея заявление о том, что пара стала жертвой мошенников и продала жилье, находясь под их влиянием. Хозяева квартиры отказались выписываться и выезжать из квартиры. Инна подала иск в суд.

Женщина рассказала журналистам, что судебная тяжба продолжается два года. Ее дочь все время спрашивает, почему они не переезжают в новое жилье, но у матери нет ответа на этот вопрос.

Как можно помочь семье девочки-инвалида, оставшейся без жилья

Жилищные дела с участием социально-нуждающихся семей должны рассматриваться в приоритетном и ускоренном порядке, отметил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий подчеркнул, что такие производства должны быть выделены в отдельную категорию.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

«Я понимаю, что суды загружены, очень много дел. Но если речь идет о детях, инвалидах и их жилищных правах, то нужно быстро рассматривать эти дела», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что «эффект Долиной» шагает по стране. По мнению Нилова, необходимо дождаться рассмотрения жалобы в Верховном суде Полины Лурье — покупательницы квартиры певицы.

«Наверняка будет обобщена судебная практика, которая найдет отражение в постановлении пленума Верховного суда. Мы дали свои предложения в Гражданский кодекс и в закон о регистрации недвижимости, чтобы все деньги возвращались, если сделка аннулируется. Право собственности возвращается только тогда, когда все деньги возвращаются — подобной ситуации больше не должно быть. Рассмотрение таких дел должно проходить максимально оперативно», — заявил Нилов.

Могут ли депутаты Госдумы помочь женщине с ребенком-инвалидом вернуть квартиру

Депутаты Госдумы не имеют права вмешиваться в дела, которые находятся на рассмотрении суда, поскольку это незаконно, пояснил Нилов. Однако, по его словам, если семья обратится в комитет по какому-либо вопросу, то парламентарии постараются ей помочь.

«Мы сделаем все возможное, если поступит непроцессуальное обращение. Но в данном случае идет спор, который должен разрешить суд», — пояснил он.

Юрист Владислав Ватаманюк ранее заявил, что можно защититься от «эффекта Долиной» или «бабушкиной схемы» при покупке недвижимости с помощью безналичного расчета и использования аккредитивов. Эксперт отметил, что при заключении сделки крайне важно убедиться в наличии у продавца законного права на отчуждение имущества. Кроме того, необходимо тщательно проверить основание, по которому он приобрел право собственности на объект.

«Сейчас крайне важно обезопасить себя при совершении расчетов по сделке. Рекомендуется использовать такой порядок расчетов, который позволял бы покупателю в случае спора доказать исполнение им обязанности по оплате недвижимости в полном объеме. Прежде всего таким порядком служит безналичный расчет и использование аккредитива», — сказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ватаманюк также пояснил, что стоит собрать информацию о собственнике недвижимости. Следует выяснить, были ли у него судебные споры, процедуры банкротства или исполнительные производства. Кроме того, нужно проверить объект недвижимости на наличие обременений.

