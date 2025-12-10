Мусор и железный забор: как выглядит дом, где Долина продала квартиру

16 декабря Верховный суд России рассмотрит материалы резонансного дела о квартире народной артистки РФ Ларисы Долиной. От решения инстанции зависит, кто будет проживать на этой жилплощади. NEWS.ru побывал возле дома, в котором артистка продала квартиру, но потом заявила, что находилась под влиянием мошенников, и передумала выезжать, однако и деньги покупательнице Полине Лурье не вернула.

С личным бассейном и спортзалом

Дом, в котором Лариса Долина продала квартиру, а затем через суд вернула себе, расположен в семи минутах ходьбы от метро «Парк Культуры». В районе много серых и коричневых пяти- и восьмиэтажек советской постройки, детская площадка, магазинчики.

Дом, где находится квартира певицы, по словам жильцов соседних пятиэтажек, выстроен в конце 90-х югославско-турецкими строителями. ЖК проектировался как элитный — с собственной парковкой, бассейном на цокольном этаже и спортивным залом на верхнем. На каждом этаже не по четыре квартиры, как в соседних домах, а по две — большой площади.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У Долиной — пятикомнатная с высокими потолками. Дом огорожен железным забором. Так что посторонние люди внутрь попасть не могут без личного приглашения кого-то из жильцов. По словам старожилов района, артистка приобретала здесь квадратные метры примерно в нулевые.

Ее машину здесь видят достаточно часто в вечернее время суток — автомобиль заезжает во двор с обратной стороны улицы. По предположениям соседей по двору, исполнительница хита «Погода в доме» возвращается с концертов или съемок. Артистку возит водитель.

Видели ли соседи Долину

Хоть дом и считается элитным, но таковым не выглядит. Рядом расположен продуктовый магазин среднего ценового сегмента. Его окна уже украшены новогодними гирляндами.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Чуть дальше стоят мусорные баки и урны — с переполненными пепельницами и недопитой бутылкой алкоголя. Грузчик из «Пятерочки» Али в беседе с NEWS.ru сказал, что «смутно слышал о скандале с квартирой певицы». Однако саму артистку, по его словам, вживую не видел. В этот магазин она не заходит.

В пятиэтажном доме рядом с «долинским» живут сестра композитора Александры Пахмутовой, художник-мультипликатор Гарри Бардин и несколько крупных академиков. «В пятиэтажках квартиры в основном самые обычные — однушки и двушки с малогабаритными кухнями. Безо всякого пафоса и без бассейнов внутри дома. Люди науки, в отличие от звезд шоу-бизнеса, миллионы не зарабатывают», — сказал в беседе с NEWS.ru жилец из пятиэтажки, представившийся Алексеем Александровичем.

Соседи по двору уже наслышаны о скандале с квартирой Долиной. Вспоминают, что артистка якобы передавала деньги мошенникам наличными. Об этом в суде говорила и сама Долина. Перед этим денежные средства она получила от покупательницы жилплощади Полины Лурье.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

«Какая-то женщина с набитой купюрами сумкой из ворот выходила. Я лично этого не видел, но ситуацию потом весь двор обсуждал. Видимо, это была дама из команды как раз мошенников, которые обули артистку», — предположил собеседник.

Сколько стоят квартиры по соседству с Долиной

Жильцы не были расположены подробно говорить о ситуации с судами. По их мнению, «Верховный суд разберется».

Руководитель Ассоциации адвокатов России по правам человека Мария Архипова в разговоре с NEWS.ru уточнила, что аналогичные по площади квартиры в этом районе стоят от 200 млн рублей. Потому что самый центр Москвы. «Не важно, выглядит дом элитным или [это] обычная пятиэтажка. Здесь каждый квадратный метр буквально золотой. Включая и „малогабаритные“ квартиры академиков. Сколько криминальных историй вокруг московского жилья!» — подчеркнула собеседница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По мнению Архиповой, покупательница должна была насторожиться, когда увидела значительно заниженную цену на квартиру. «Это первое, что нужно делать, обнаружив явно заниженную цену: задавать себе вопрос, в чем может быть подвох», — полагает правозащитница.

По ее мнению, в произошедшем есть вина и Долиной как продавца жилья, и покупательницы Лурье. Первая доверилась мошенникам, а вторая понадеялась на «дешевый сыр», подчеркнула адвокат.

Она напомнила, что при сомнительных звонках следует заканчивать разговор как можно быстрее: «Вы из Следственного комитета? Пожалуйста, присылайте повестку, я к вам сам приду». Чем короче беседа, тем меньше шансов попасться на крючок: мошенники не успевают «включить» свои манипулятивные приемы.

