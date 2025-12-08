У пожилых не покупают: что будет с ценами на вторичку после казуса Долиной

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной оказался шоком для рынка недвижимости, породив волну недоверия к вторичке. Сейчас главный вопрос, который волнует и покупателей, и продавцов: как эта история ударит по ценам на уже построенное жилье. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что известно о сделке с квартирой Долиной

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой злоумышленников, которые, представившись сотрудниками полиции, предупредили ее о готовящемся мошенничестве с ее недвижимостью. Певицу убедили продать квартиру в жилом комплексе «Ксеньинский» в Хамовниках и перевести вырученные средства вместе с личными сбережениями на «безопасный счет».

Покупательницей недвижимости ценой в 112 млн рублей стала мать-одиночка Полина Лурье.

Позже артистка, осознав, что стала жертвой аферистов, отказалась освобождать помещение и обратилась в правоохранительные органы. В результате на квартиру был наложен арест.

В ходе расследования стало известно, что вырученные за квартиру деньги Долина передала «курьеру», после чего их перевели на несколько счетов. Суд постановил вернуть квартиру владелице и взыскал с мошенников 62,7 млн рублей в ее пользу, при этом покупательница недвижимости лишилась права на жилье, не получив назад уплаченные деньги.

Каковы шансы, что сделку признают действительной

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью NEWS.ru рассказал, что за последние полгода зарегистрировано более 5500 похожих дел о продаже квартир. Сейчас они рассматриваются в судах.

«По 20% из них судебные решения принимаются в пользу добросовестного покупателя — за ним оставляют право собственности на квартиру. Но в 80% случаев суд занимает сторону продавца (зачастую речь идет о гражданах пенсионного возраста. — NEWS.ru) и признает сделку недействительной», — уточнил он.

Таким образом, итог судебного разбирательства остается непредсказуемым. Суд может как обязать вернуть средства, так и оставить договор в силе. Вероятность каждого из исходов, по мнению юриста, примерно равна.

Эксперт также рекомендовал на текущий момент отказаться от подобных сделок в пользу более безопасных альтернатив. «В данной ситуации предпочтительнее рассматривать покупку жилья на первичном рынке», — заключил он.

Как «эффект Долиной» скажется на рынке вторички

По словам руководителя сервиса «Циан.Аналитика» Алексея Попова, рынок уже демонстрирует первые последствия: банки и нотариусы ужесточили проверки при оформлении сделок.

«Вопросы о добровольности и осознанности действий продавца стали задаваться чаще, а ответы анализируются более пристально», — отметил собеседник NEWS.ru.

Кроме того, повысилась роль риелторов в предпродажной подготовке. Ценятся теперь не только навыки ведения переговоров, но и профессиональная экспертиза: умение проверить историю объекта, выявить юридические риски и оценить чистоту сделки, подчеркнул Попов. Он также обратил внимание на изменения в маркетинге: в объявлениях все чаще стали появляться уточняющие формулировки. Например, в качестве преимущества теперь может указываться возраст продавца, не достигающий пенсионного.

Ситуация с резонансным делом Долиной действительно активно обсуждается на рынке недвижимости. Покупатели стали проявлять бо́льшую осторожность и предусмотрительность, наблюдается снижение доверия к сделкам с участием пожилых продавцов. Об этом в беседе с NEWS.ru. рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

«Но ощутимого влияния на динамику рынка вторичной недвижимости мы пока не подтверждаем. Рынок недвижимости достаточной консервативный, реагирующий на события с некоторым опозданием», — объяснил он.

Что будет с ценами на вторичку в будущем

По оценке Попова, краткосрочное информационное давление пока не отразилось на ключевых рыночных показателях — объемах сделок и ценах. Однако он отметил, что для изменения фундаментальных трендов на столь масштабном рынке, где действуют сотни тысяч участников, требуется больше времени.

Шурыгин в свою очередь полагает, что «эффект Долиной» не создает предпосылок для снижения стоимости вторичного жилья. Основным последствием, по его мнению, может стать рост средних издержек на проведение сделок, связанный с усилением проверок.

Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд