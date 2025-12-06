Угрозы и возмещение ущерба: Долина рассказала свою версию аферы с квартирой

Певица Лариса Долина в эфире «Пусть говорят» рассказала свою версию истории с продажей квартиры, пожаловалась на преследование мошенниками и угрозу потери загородного дома. Подробности эмоциональной речи исполнительницы — в материале NEWS.ru.

Подставной офицер ФСБ и кредиты на миллионы рублей

Как призналась Долина, аферисты связались с ней в начале апреля 2024 года. На телефон артистки поступил звонок, и смодулированный нейросетью голос сообщил, что на ее счета покушаются.

Далее на связь с певицей вышел некий Князев, представившийся офицером ФСБ, и предупредил, что какой-то человек хочет получить кредиты на ее имя на суммы более 100 миллионов рублей. После этого на исполнительницу пошло сильнейшее давление.

«На связи я была постоянно, у меня телефон был включен на громкую связь постоянно. Они все слышали, были в курсе всего, знали, где я, с кем я, куда езжу, в какие города, следили за каждым моим шагом, за каждым словом моим сказанным», — заявила Долина.

При этом слежке подвергались даже близкие певицы. В частности, злоумышленники тонко намекали женщине, что знают местонахождение ее дочерей.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: „А ваши девочки сейчас на даче, да?“. Я говорю: „Да“. Они мне говорят: „Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними“», — пожаловалась Долина.

Перевод на «безопасные» счета и угроза потери загородного дома

Кроме Князева, с Долиной связался якобы сотрудник Росфинмониторинга, представившийся неким Лукиным. Он сказал, чтобы певица как можно быстрее шла в банк и переводила деньги на «безопасные счета».

«Вам нужно срочно ехать в банк и переводить деньги на безопасные счета. Если этого не сделать, их украдут мошенники», — вспомнила слова мужчины исполнительница.

После этого Долина выполнила приказ неизвестного и начала перечислять деньги на номера. В то же время мошенники позарились на другую недвижимость артистки.

«Когда Лукин позвонил и сказал: „У вас же есть загородная дача… Дела очень плохи, потому что мошенники покушаются на нее и снова берут кредит“, — я просто онемела в тот момент», — призналась Долина.

К счастью, инвесторы отказались давать деньги под залог дачи, и это уберегло певицу от больших потерь.

Загадочный Человек-паук и другие подозрения артистки

Только через четыре месяца, по словам Долиной, она осознала, что осталась практически ни с чем. В надежде, что утраченные средства ей вернут, исполнительница продолжала гастролировать по стране.

«Я свято верила, что мне все вернут. Поэтому ездила на гастроли, снималась, верила в то, что мне звонят настоящие сотрудники. Как они меня могут обмануть? Этого не может быть», — вспомнила Долина.

При этом намеков на то, что певицу могут обманывать, было предостаточно. Во-первых, лицо на аватарке Лукина и фото в его паспорте, который артистке прислали мошенники, не совпадало. Во-вторых, из его уст звучали слова тюремного жаргона.

В Сети также появился скан документа, который отправили аферисты. Оказалось, что псевдосотрудник Росфинмониторинга послал артистке цифровую копию паспорта, на фотографии которого изображен американский актер Том Холланд, сыгравший культовую роль Человека-паука. К сожалению, звезду киновселенной Marvel опознать Долина не смогла.

Волевое решение Долиной и совет россиянам

Подводя итоги, певица сделала громкое заявление. Она объявила, что хочет вернуть деньги пострадавшей покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Речь идет о 112 млн рублей, которая женщина потратила на недвижимость.

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой. Это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, потому что у меня нет таких денег. Но я верну Полине Лурье всю сумму в полном объеме», — сказала исполнительница.

Кроме того, певица на фоне пережитых событий дала совет, как не потерять недвижимость при сделках с куплей-продажей жилья на вторичном рынке по ставшей нарицательной «схеме Долиной».

«Теперь я знаю, что такое быть обманутой злоумышленниками. Пожалуйста, очень внимательно следите за тем, что происходит в вашей жизни. <...> Не отвечайте на звонки — по телефону никакие вопросы не решаются. Я тогда ничего этого не знала, потому что, когда со мной все случилось, таких роликов не было. Я не знала, что такое нейросеть. Я в цифровых вопросах не разбираюсь», — заявила она.

