«Остается в тени»: кто такая Полина Лурье, купившая квартиру у Долиной

После скандальной сделки с продажей квартиры Ларисы Долиной имя покупательницы Полины Лурье не перестает мелькать в СМИ и Telegram-каналах. Кто она такая, чем занимается, откуда у нее 112 миллионов рублей на элитную недвижимость, что рассказывают о ней ее знакомые и как вероятнее всего разрешится жилищный спор, за которым наблюдает вся страна, — в материале NEWS.ru.

Кто такая Полина Лурье

Полина Лурье родилась в обеспеченной московской семье. Ее отец — Александр Собачкин, в прошлом он был директором по разработке в одном из подразделений американской корпорации Mentor Graphics. Компания выпускала программное обеспечение для разных видов электроники. В 2017 году фирму поглотил Siemens. После этого Собачкин стал директором отдела исследования и разработок объединенного холдинга. Мать Полины Лурье — Светлана Филатова. Она окончила медицинский университет имени Пирогова и работала врачом-аллергологом.

В 2012 году Полина окончила социологический факультет МГУ. Девушка пошла по стопам отца и устроилась на работу в компанию, занимающуюся разработкой программного обеспечения. Согласно данным базы «Спарк», весной 2024 года она зарегистрировала свое ИП, указав в качестве основного вида деятельности аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.



Полина была замужем за Евгением Лурье. Он тоже индивидуальный предприниматель, занимается строительно-монтажными работами. После развода с ним девушка воспитывает сына одна.

Что говорят о Лурье ее знакомые

Полина Лурье и вся ее семья — люди, которые очень заботятся о конфиденциальности своей жизни, предупредил корреспондента NEWS.ru знакомый предпринимательницы.

«Полина — обычная женщина, которая хотела купить квартиру, но оказалась без таких связей, как у Долиной. Сейчас с ней все нормально, она направила кассационную жалобу в Верховный суд», — поделился он.

Связаться с Полиной Лурье и ее адвокатом Светланой Свириденко у NEWS.ru не вышло: обе женщины игнорируют звонки и сообщения.

Откуда Лурье взяла 112 миллионов на покупку квартиры Долиной

По неподтвержденным данным, 112 миллионов на покупку квартиры у Ларисы Долиной Полина Лурье собрала благодаря инвестициям, помощи семьи, а также продаже совместного имущества с бывшим супругом. Помимо этого, у женщины имелись собственные сбережения.

«Сделка с Долиной была добросовестной и открытой. Мы встретились для подписания документов, я не видела причин сомневаться в ее адекватности», — рассказывала Лурье.

Апелляцию рассматривает адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко

Что о деле Лурье — Долиной говорят адвокаты

Полина Лурье примет окончательное решение по возможному заключению мирового соглашения с Долиной 8 декабря. Певица предложила покупательнице поэтапно отдавать деньги за спорное жилье. Такой вариант женщину не устроил. Покупательнице пришлось заплатить налог на недвижимость — 100 тысяч рублей. Окончательно спор о квартире будет рассмотрен 16 декабря в Верховном суде.

Первые судебные инстанции могли быть «продавлены» авторитетом Долиной, предположил в разговоре с NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. По его мнению, в результате этого они вынесли «абсурдное и незаконное решение».

«Я считаю, что Верховный суд должен оставить право на квартиру за добросовестным покупателем. Сейчас Лурье осталась без квартиры, но с долгами. И никто ее ипотеку не аннулирует», — поделился мнением Карабанов.

Адвокат Даниил Лунев заявил NEWS.ru, что, вероятнее всего, окончательное решение по поводу квартирного спора будет вынесено уже не в пользу певицы.

Апелляцию рассматривает адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова

«Далее, я думаю, Лурье сможет выйти с отдельным иском к Долиной о возмещении материального ущерба и моральной компенсации. И этот иск, скорее всего, будет удовлетворен. Вероятно, певицу обяжут вернуть всю сумму. Плюс штрафы, пени, неустойки за использование чужих денежных средств. Но, возможно, все закончится мировым соглашением», — подчеркнул Лунев.

