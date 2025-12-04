ТИЭФ'25
04 декабря 2025 в 13:20

«Право вывернули мехом вниз»: юрист высказался о деле Долиной

Юрист Соловьев: «эффект Долиной» вывернул гражданское право наизнанку

Так называемый «Эффект Долиной» поставил гражданское право с ног на голову, заявил NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его мнению, этому поспособствовали статус и связи певицы. Он считает, что теперь она может не отдавать средства покупателю.

Статус, связи и боязнь признать собственную ошибку стали причиной того, что гражданское право, по просьбе Долиной, вывернули мехом вниз, а все три инстанции проштамповали нужное влиятельной даме решение. Судебное извращение в пользу певицы позволяет ей не возвращать деньги покупателю, — заявил Соловьев.

По его словам, теперь если сделка была совершена «под принуждением» и продавец не понимал, что делает, ее можно признать недействительной. В основе этого лежит психолого-психиатрическая экспертиза: мол, Долина отдала деньги мошенникам не по своей неосмотрительности, а по злому умыслу других лиц.

Ранее сообщалось, что статья под названием «Эффект Долиной» появилась в «Википедии». Теперь этим термином обозначают ряд событий на рынке вторичной недвижимости, вызванной участившимися случаями возврата судами квартир продавцам без возврата уплаченных денег. Некоторые эксперты считают, что выражение могут добавить в словари.

