20 ноября 2025 в 14:18

Юрист объяснил, можно ли вернуть квартиру через Верховный суд

Юрист Митин: для оспаривания сделки в Верховном суде нужны доказательства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оспорить сделку по квартире через Верховный суд возможно, однако понадобятся веские доказательства, рассказал «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что такой суд будет опираться только на новые доводы.

Шанс на удовлетворение иска есть там, где выявится реальный дефект воли или грубое процессуальное нарушение со стороны нижестоящих судов (например, проигнорированное заключение эксперта, допущенные ошибки при рассмотрении дела, новые документы). Верховный суд, как правило, не пересматривает обстоятельства заново и будет опираться только на новые и существенные доводы, — рассказал Митин.

Юрист подчеркнул, что ни потеря всех денег, ни пенсионный статус продавца, ни другие негативные последствия не повлияют на решение Верховного суда. По его мнению, мошенничества с участием пенсионеров строятся на недостатках гражданской системы.

Ранее депутат Михаил Делягин рассказал, что в России необходимо защитить рынок вторичной недвижимости от новой мошеннической схемы. По его словам, злоумышленники все чаще признают совершенные сделки с квартирами недействительными, прикрываясь фиктивной недееспособностью.

