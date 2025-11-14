Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 07:05

Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников

Депутат Делягин призвал Краснова спасти рынок вторички от новой схемы мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В России необходимо защитить рынок вторичной недвижимости от новой мошеннической схемы, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, который направил соответствующее обращение председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову. По его словам, злоумышленники все чаще признают совершенные сделки с квартирами недействительными, прикрываясь фиктивной недееспособностью.

В РФ распространилась практика, при которой продавец недвижимости после оформления сделки купли-продажи и получения денег объявляет, что был недееспособен в момент совершения сделки. Затем через суд добивается признания сделки ничтожной, но не возвращает деньги покупателю под предлогом их утраты. Прошу [Игоря Краснова] обеспечить скорейшую выработку и предоставление судам первой инстанции необходимых методических разъяснений, позволяющих им отделять мошенничество в отношении уязвимых граждан. Также прошу обеспечить полномасштабную защиту интересов добросовестных приобретателей недвижимости на вторичном рынке, — высказался Делягин.

Он добавил, что жертвами новой мошеннической схемы часто становятся многодетные семьи и участники СВО. Депутат подчеркнул, что в результате действий злоумышленников добросовестные граждане остаются без квадратных метров, денег и с долгами.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что суд должен вставать на сторону честных покупателей жилья, которые стали жертвами мошеннических схем по так называемому сценарию певицы Ларисы Долиной — когда приобретенную на законных основаниях недвижимость отнимают у новых владельцев. По его словам, число таких случаев неуклонно растет, оставляя семьи, в том числе с детьми, без квартир и средств к существованию.

мошенники
россияне
недвижимость
суды
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баста, Кадышева, SHAMAN: кто заработает миллионы на новогодних корпоративах
«Верная смерть» ВСУ и атака на Новороссийск: новости СВО на утро 14 ноября
Семь российских аэропортов вернулись к работе
США засекли «российский военный корабль» у Гавайев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика
ВСУ попытались атаковать российский регион
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси
ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома
«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы
Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей
Радиостанция Судного дня прервала трансляцию
Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем
Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки
Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки
«Ключ к тайнам»: россиянам объяснили, чем грозит потеря мобильного номера
Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт
Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников
«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.