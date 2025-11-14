Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников

В России необходимо защитить рынок вторичной недвижимости от новой мошеннической схемы, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, который направил соответствующее обращение председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову. По его словам, злоумышленники все чаще признают совершенные сделки с квартирами недействительными, прикрываясь фиктивной недееспособностью.

В РФ распространилась практика, при которой продавец недвижимости после оформления сделки купли-продажи и получения денег объявляет, что был недееспособен в момент совершения сделки. Затем через суд добивается признания сделки ничтожной, но не возвращает деньги покупателю под предлогом их утраты. Прошу [Игоря Краснова] обеспечить скорейшую выработку и предоставление судам первой инстанции необходимых методических разъяснений, позволяющих им отделять мошенничество в отношении уязвимых граждан. Также прошу обеспечить полномасштабную защиту интересов добросовестных приобретателей недвижимости на вторичном рынке, — высказался Делягин.

Он добавил, что жертвами новой мошеннической схемы часто становятся многодетные семьи и участники СВО. Депутат подчеркнул, что в результате действий злоумышленников добросовестные граждане остаются без квадратных метров, денег и с долгами.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что суд должен вставать на сторону честных покупателей жилья, которые стали жертвами мошеннических схем по так называемому сценарию певицы Ларисы Долиной — когда приобретенную на законных основаниях недвижимость отнимают у новых владельцев. По его словам, число таких случаев неуклонно растет, оставляя семьи, в том числе с детьми, без квартир и средств к существованию.