10 ноября 2025 в 09:05

Депутат нашел способ пресечь сделки «по сценарию Долиной»

Депутат Толмачев: суд должен вставать на сторону честных покупателей жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд должен вставать на сторону честных покупателей жилья, которые стали жертвами мошеннических схем по так называемому сценарию певицы Ларисы Долиной — когда приобретенную на законных основаниях недвижимость отнимают у новых владельцев, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, число таких случаев неуклонно растет, оставляя семьи, в том числе с детьми, без квартир и средств к существованию.

Народная молва дала мошенническому кейсу, когда семьи остаются без средств и жилья после покупки квартиры у тихой пенсионерки, имя Ларисы Долиной. Число таких историй растет как снежный ком. В таких случаях не помогает ни привлечение нотариуса, ни психиатрическая экспертиза, которая подтверждает, что продавец поступал во время сделки по своей воле. Считаю, что необходимо пересматривать сложившуюся практику в пользу покупателей жилья. Они не виноваты в том, что кто-то попался на удочку мошенников, — пояснил Толмачев.

Он добавил, что в современной судебной практике попадаются и неоднозначные случаи. По словам депутата, после обмана мошенниками пенсионеры говорят, что перевели все деньги злоумышленникам, а оставшуюся недвижимость переписали на близких родственников. Однако, отметил парламентарий, даже в таких делах суд все равно встает на сторону бывших владельцев квартир.

Например, одна пенсионерка продала сразу две квартиры, заявила, что средства передала мошенникам, а покупателей в недвижимость не пускает. Остальное имущество она переписала на дочь. Покупатели, естественно, обвиняют ее саму в мошенничестве. Выглядит это действительно так, как если бы продавец решил и недвижимость себе оставить, и деньги присвоить. Но суды непреклонны и «разворачивают» сделки вспять, — резюмировал Толмачев.

Ранее сообщалось, что Долина в момент продажи своей квартиры по требованиям мошенников не осознавала свои действия. В решении суда говорится, что сделка может быть признана недействительной из-за состояния, в котором была артистка в момент продажи.

