Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 15:32

«Видно по золотым унитазам»: Путин назвал признак деградации ВСУ

Путин: о деградации властей в Киеве и ВСУ говорят золотые унитазы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости
Власть в Киеве и Вооруженные силы Украины деградируют, это отчетливо видно по «золотым унитазам», заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Глава государства отметил, что украинская государственность постепенно разваливается.

Государственность украинская разваливается. Это видно по золотым унитазам. Также и вооруженные силы деградируют. Об этом говорит увеличивающееся количество дезертиров, — подчеркнул он.

Путин подтвердил, что цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. По его словам, Россия хотела бы устранить первопричину конфликта с помощью дипломатии, однако такая тактика, скорее всего, не устраивает Украину и ее кураторов.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны ВСУ неизбежно, и западные партнеры Киева это понимают. По мнению министра, такой вариант развития событий был очевиден с самого начала проведения специальной военной операции.

СВО
Владимир Путин
ВСУ
Киев
Украина
