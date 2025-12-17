В вузе проверяют нападение преподавателя на студентку В Казани вуз проверяет инцидент, где преподаватель тащил студентку по лестнице

В Казанском национальном исследовательском техническом университете началась проверка после появления видеозаписи, на которой преподаватель грубо хватает студентку и тянет ее по лестнице, сообщает «Подъем». В университете решили не спешить с оценками произошедшего и указали на необходимость объективного подхода.

На ролике, снятом подругой студентки, видно, как педагог пытается отвести девушку «на вахту». По словам авторов поста, преподаватель толкал ее, что вызвало широкий резонанс в соцсетях. Очевидцы утверждают: студентка парила вейп, что могло стать причиной конфликта.

Представители вуза сообщили изданию, что они изучают инцидент. Университет считает преждевременным делать выводы о действиях конкретных лиц до завершения проверки и выяснения всех обстоятельств. В КНИТУ-КАИ акцентируют внимание на том, что любые дисциплинарные вопросы следует решать в рамках установленных регламентов и без применения физической силы.

Если факты нарушения подтвердятся, университет готов принять меры в соответствии с трудовым законодательством России и своими внутренними нормативными актами. Безопасность студентов и сотрудников, а также соблюдение профессиональной этики остаются приоритетами для КНИТУ-КАИ, указали в вузе.

