Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу

В Москве возбуждено уголовное дело в связи с угрозами изнасилования, которые прозвучали в адрес студентки МГИМО в элитном ресторане Oltremare, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, к расследованию инцидента подключился Следственный комитет России. Дело квалифицировано как хулиганство.

Авторы канала пишут, что к студентке в ресторане подошел мужчина, назвавшийся Гамлетом, и стал навязчиво добиваться знакомства. После отказа девушки он перешел к оскорблениям в ее адрес и в адрес ее подруг, а затем стал угрожать ей. Руководство ресторана впоследствии извинилось перед девушкой, а также уволило всех сотрудников, которые не вступились за нее. В Сети девушке выразили слова поддержки после случившегося.

Ранее жителя Казани обвинили в изнасиловании и мошенничестве. Мужчина представлялся профессиональным психологом, хотя не имел соответствующего образования. Под этим предлогом он получил от девяти своих пациенток в общей сложности более 800 тыс. рублей якобы за оказанные услуги.

До этого в Санкт-Петербурге водитель такси изнасиловал 21-летнюю пассажирку прямо в салоне автомобиля. Это случилось во дворе дома на проспекте Науки. После нападения мужчина высадил потерпевшую у станции метро «Девяткино» и скрылся.