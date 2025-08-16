Путин вручил ректору МГИМО орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов. Награду Торкунову вручили за вклад в развитие отечественного образования.

За выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Торкунова Анатолия Васильевича, — написано в указе.

Ранее Путин удостоил академика РАН Александра Чубарьяна госпремии за вклад в гуманитарную деятельность. Ученый известен как крупнейший в России специалист по истории взаимоотношений России и Европы в XX–XXI веках.

До этого российский лидер вручил главреду медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Медиаменеджер, приняв награду, поблагодарила российского лидера. Церемония проходила в Екатерининском зале Кремля. Глава государства отметил ее вклад в развитие российской журналистики и активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.