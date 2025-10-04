Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 06:29

СБУ объявила в розыск ректора МГИМО

СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова

СБУ СБУ Фото: Социальные сети

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов находится в розыске Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС. Уточняется, что ему предъявили обвинения по трем статьям.

СБУ расценила в действиях ректора якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и «пропаганду войны». Также Торкунова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

До этого российская исполнительница Татьяна Куртукова была внесена в базу данных сайта «Миротворец». Как заявляется на портале, основанием для включения в список стала ее поддержка действий ВС России. Певица, известная по композиции «Матушка», была добавлена в реестр 11 сентября.

Кроме того, служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского. Об этом свидетельствуют официальные базы данных украинских правоохранительных органов. Журналист находится в розыске с февраля 2025 года. Основанием для розыска стали обвинения в якобы «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Украина
СБУ
розыск
МГИМО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учителям в России могут изменить надбавки за классное руководство
К чему снится белый медведь: важные детали сна и их толкование
СБУ объявила в розыск ректора МГИМО
ВСУ начали использовать на Запорожском направлении необычное оружие
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 октября
Власти с ноября изменят порядок взыскания долгов с россиян
Баурсак — самые лучшие татарские пончики! Готовим за полчаса
Россиян предупредили о наказаниях за дорогие подарки учителям
По-польски: рецепт вареников с картошкой — подавайте с лучком
Дерби всея Руси. ЦСКА — «Спартак»: когда пройдет, кто фаворит
Назван возможный срок освобождения Покровска
Лидер группы «Ногу свело!» не смог оспорить решение суда
Российские маневренные группы проверили на прочность оборону Северска
Золотая и серебряная цепочка во сне: важные знаки и предсказания
Слова Трампа о Газе удивили Нетаньяху
ВСУ за сутки потеряли почти полторы тысячи человек
Трамп опубликовал ответ ХАМАС на план США по перемирию в Газе
Над российским регионом отразили атаку семи БПЛА
Финансист рассказал, почему банки массово обнулили лимиты кредиток
Стало известно, какой ценой ВСУ пытаются вывести спецназ из Купянска
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.