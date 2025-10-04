СБУ объявила в розыск ректора МГИМО

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов находится в розыске Службы безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС. Уточняется, что ему предъявили обвинения по трем статьям.

СБУ расценила в действиях ректора якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и «пропаганду войны». Также Торкунова внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

До этого российская исполнительница Татьяна Куртукова была внесена в базу данных сайта «Миротворец». Как заявляется на портале, основанием для включения в список стала ее поддержка действий ВС России. Певица, известная по композиции «Матушка», была добавлена в реестр 11 сентября.

Кроме того, служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского. Об этом свидетельствуют официальные базы данных украинских правоохранительных органов. Журналист находится в розыске с февраля 2025 года. Основанием для розыска стали обвинения в якобы «посягательстве на территориальную целостность Украины».