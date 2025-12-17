Новый год-2026
17 декабря 2025 в 16:57

«Особый вайб»: в Госдуме объяснили важность запрета продажи вейпов

Депутат Леонов: полный запрет вейпов предложили, чтобы обезопасить детей

Сергей Леонов Сергей Леонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Инициатива полностью запретить продажу вейпов в России направлена на ограничение их потребления молодежью и детьми, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, сейчас для них курение электронных сигарет — это «особый вайб». Парламентарий отметил, что даже яркая упаковка устройств нацелена на привлечение молодой аудитории.

Эта инициатива направлена исключительно на ограничение потребления вейпов молодыми людьми и детьми. Сейчас дети массово курят их. Для них это особый вайб, как они говорят. И маркетинг направлен исключительно на детей: упаковка, какие-то видосики на этих устройствах — все, чтобы ребенок их употреблял. Поэтому и возникло предложение запретить продажи, — сказал Леонов.

Он добавил, что в некоторых странах, например в Казахстане и Узбекистане, уже введены полные запреты на продажу вейпов. При этом парламентарий подчеркнул, что для взрослых людей не будет наказания за курение электронных сигарет. По его словам, они смогут привозить устройства из-за рубежа. В противном случае им придется искать альтернативы либо вовсе отказываться от никотина.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов и табака около транспортных остановок. Соответствующую инициативу предложила рассмотреть Законодательная дума Хабаровского края в мае 2025 года. Мера может начать действовать уже в сентябре 2026 года.

