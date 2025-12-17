Новый год-2026
17 декабря 2025 в 17:10

Названо число свердловчан, вернувшихся домой из украинского плена

Омбудсмен Мерзлякова: в 2025 году в Свердловскую область вернулись 58 пленных

Фото: Михаил Синицын/ТАСС
С начала текущего года в Свердловскую область из украинского плена вернулись 58 военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По словам омбудсмена, которые приводит ТАСС, эта цифра может быть еще не окончательной.

У нас на сегодня возвращено из плена, по-моему, 58 наших земляков. И шанс, что будет возвращено еще, у нас есть. Мы отправили сейчас в те следственные изоляторы на территории Украины, где находятся наши ребята, 17 предновогодних писем [для] тех, кого видим, кому можно доставить эту почту Международному Красному Кресту, — рассказала она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что случаи шантажа со стороны Украины родственников военнопленных стали единичными. Она добавила, что в начале спецоперации членов семьи бойцов заставляли выходить на площади, протестовать и выступать против власти.

До этого супруга военнослужащего ВСУ Николая Гудминского выразила признательность российским бойцам за гуманное отношение к ее мужу. Жена украинского солдата из 57-й отдельной мотопехотной бригады назвала российских военных порядочными людьми. Сам Гудминский во время разговора по телефону сообщил супруге, что после захвата в плен его обеспечили одеждой и накормили.

