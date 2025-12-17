Суд прекратил уголовное дело против бывшего топ-менеджера РЖД Суд закрыл дело о мошенничестве против бывшего вице-президента РЖД Акулова

Басманный суд Москвы закрыл уголовное дело бывшего советника гендиректора и вице-президента по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Михаила Акулова и главы ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронина, передает ТАСС. Причина прекращения не уточнялась, решение вступит в силу с 13 января 2026 года.

Уголовное дело Акулова и Воронина прекращено, — подчеркнули в суде.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы вынес постановление о конфискации активов бывшего руководителя УФНС по Ингушетии Магомеда Куштова. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении имущества чиновника и членов его семьи в доход государства. Судебное разбирательство последовало за выявлением фактов хищения бюджетных средств на сумму свыше 137 млн рублей.

До этого Омский суд приговорил бывшего замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Владимира Сычева к 8,5 года колонии строгого режима за получение взяток и халатность. По делу также осужден предприниматель, передававший ему незаконное вознаграждение. Как установил суд, Сычев получил от предпринимателя Дмитрия Шестакова взятку в размере 1,9 млн рублей.