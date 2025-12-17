«Глубоко безграмотные»: Пушков усомнился в интеллекте главы МИД Финляндии

Европейские бюрократы черпают знания из соцсетей и телевизора, предположил на пресс-конференции председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он отреагировал на высказывания главы МИД Финляндии Элины Валтонен, которая заявила, что никто не нападал на Россию за последние 100 лет, передает корреспондент NEWS.ru.

Понимаете, у меня глубокое убеждение, что многие очень современные западные политики дальше телевизора и социальных сетей не идут. То есть сделать заявление, что никто не нападал на Россию за последние 100 лет, может только глубоко безграмотный человек. <…> Если вы (на Западе. — NEWS.ru) говорите что-то плохое о России, то не важно абсолютно, соответствует это историческим фактам, не соответствует, важно, что вы это сказали. Пропаганда начинает заменять образованность. <…> Я вижу, что люди глубоко безграмотные политически занимают очень крупные позиции, — пояснил Пушков.

По его словам, судя по всему, Валтонен не в курсе о Второй мировой войне и не понимает, по какой причине сформировалась антигитлеровская коалиция.

Если бы на Россию не напал Гитлер, Черчилль и Рузвельт стали бы подписывать договоры со Сталиным, интересно мне? Любопытно просто. Она об этом не думает, потому что важно сказать глупость, которая будет направлена против России, — подытожил спикер.

Ранее сообщалось, что пленарное заседание парламента Финляндии было прервано речью о недопустимости искажения исторических фактов. Депутат Йоханнес Юрттиахо обвинил Валтонен во лжи из-за слов относительно нападений на Россию. Парламентарий напомнил, что советско-финская война завершилась поражением Финляндии, что повлияло на ее будущее.