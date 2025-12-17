Долину приютит Киркоров? Как артисты отреагировали на решение ВС о квартире

Певец Филипп Киркоров пообещал приютить коллегу Ларису Долину в своем доме, если это будет необходимо. Кто еще из артистов высказался в поддержку Долиной на фоне ее судебных разбирательств по квартире?

Кто из артистов поддержал Долину

Комментируя решение Верховного суда (ВС) РФ, который 16 декабря вынес решение в пользу покупательницы квартиры Долиной, сохранив за ней право собственности, Киркоров отметил, что «двери его дома всегда открыты для друзей». По его словам, Долина является его другом и учителем на протяжении почти 40 лет.

«Я не думаю, что она в таком положении, что ей негде жить. Но если что, мои двери открыты», — сказал Киркоров.

Также он осудил агрессивные комментарии в адрес коллеги. По его мнению, артисты, которые раскритиковали Долину, «топчутся на ее имени», потому что «завидуют».

«Она одинокая женщина, бабушка, мама, женщина, в конце концов. Такие проклятия, которые посылают, травля, которую ей устроили, это недопустимо», — заявил певец.

Продюсер Иосиф Пригожин с самого начала был на стороне Долиной, однако назвал справедливым решение ВС о признании Полины Лурье собственником спорной квартиры. В то же время медиаменеджер выразил готовность помочь исполнительнице.

«Если Лариса Александровна обратится за помощью, я помогу. Каждый человек может оказаться в беде», — отметил Пригожин.

До этого продюсер заявил, что артистка стала заложницей несовершенной судебной системы и хейт направлен не по адресу. Также Пригожин призвал перестать «отменять» Долину.

«С одной стороны, усилившиеся меры с недвижимостью спасут огромное количество людей от беды, с другой — Долина здесь оказалась в роли грешницы, которую хотят забить камнями. Я не хочу быть среди тех, кто кидает в нее камни. Это не по-христиански», — пояснил он.

В защиту Долиной высказывался и певец Григорий Лепс.

«Почему вы решили, что Лариса Долина кого-то обманула? Вы прокурор? Вы судья? Не надо об этом говорить. Это очень уважаемая девушка, и я ее очень люблю. Она в этом [обмане покупательницы] не нуждается, она довольно сильная женщина и великолепная певица», — сообщил Лепс.

Кто обрадовался решению Верховного суда о квартире Долиной

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после победы Лурье над Долиной в Верховном суде заплакала от счастья и решила отменить самозапрет на алкоголь.

«Ребята, я сейчас заплачу от счастья. Ура, ура, ура! Я уже подготовила самую злобную речь на свете… Боже, даже не верится. <...> И только я пить бросила! Да ну его... Сейчас начну опять», — сказала артистка.

Актриса Яна Поплавская тоже выразила поддержку решению Верховного суда. По словам артистки, «бабкам-мошенницам» нанесен удар.

«Верховный суд вынес свое определение по делу квартиры Долиной! Право собственности на жилое помещение остается за покупателем Полиной Лурье. Решение вступает в силу немедленно. <…> Бабкам-мошенницам — бой!» — написала она в Telegram-канале.

Она также выразила надежду, что, руководствуясь решением ВС, суды всех регионов вынесут положительные вердикты по делам, касающимся добросовестных покупателей недвижимости, пострадавших от схемы, аналогичной «схеме Долиной».

Звездный адвокат Сергей Жорин сообщил NEWS.ru, что решение ВС по делу о спорной квартире можно воспринимать как подарок всем россиянам к Новому году. За Лурье, которая осталась и без денег, и без жилья в ходе разбирательств с Долиной, переживала вся страна.

«Когда нынешний председатель ВС [Игорь] Краснов был назначен на эту должность, он сказал, что сделает все возможное, чтобы вернуть доверие граждан к судебной системе. Это первый и очень мощный шаг в отношении восстановления доверия граждан к судебной системе. <...> Несмотря на то, что Долина — влиятельный человек, закон и справедливость могут восторжествовать. И это приятно сознавать», — отметил Жорин.

