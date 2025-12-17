Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:30

Ваша новая праздничная традиция за 20 минут. Рулет из лаваша с творожным сыром, слабосоленой семгой и укропом. Идеально к шампанскому

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В преддверии праздников так хочется найти блюдо, которое станет одновременно изысканным украшением стола и не отнимет драгоценного времени. Этот рулет из лаваша — идеальный кандидат на роль новой праздничной традиции. Сочетание нежного творожного сыра, слабосоленой семги и свежего укропа создает изящный гармоничный вкус, который идеально сочетается с игристым вином. Процесс приготовления настолько прост и быстр, что позволит вам уделить больше времени себе и гостям, не жертвуя при этом качеством и впечатлением от угощения.

Для приготовления вам потребуется: 1 большой лист армянского лаваша, 200 г творожного сыра (типа «Альметте» или «Хохланда»), 200 г слабосоленой семги, крупный пучок свежего укропа, 1 чайная ложка лимонного сока. Семгу нарежьте тонкими ломтиками или мелким кубиком. Укроп мелко порубите. В миске смешайте творожный сыр, укроп и лимонный сок до однородности. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите по нему творожную массу, отступая 2–3 см от дальнего края. Сверху аккуратно выложите семгу. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, начиная с ближнего к вам края. Заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки и удобства нарезки. Перед подачей острым ножом нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа или лимонной долькой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Итальянская фриттата на скорую руку: сытный омлет с помидорами, ветчиной и руколой для семейного завтрака
Общество
Итальянская фриттата на скорую руку: сытный омлет с помидорами, ветчиной и руколой для семейного завтрака
Свекла здесь королева: простой салат с яйцами и фасолью, который исчезает с тарелок за 5 минут
Общество
Свекла здесь королева: простой салат с яйцами и фасолью, который исчезает с тарелок за 5 минут
Сладкие «шишки» к Новому году: готовлю десерт из детства, который до сих пор способен удивить гостей
Общество
Сладкие «шишки» к Новому году: готовлю десерт из детства, который до сих пор способен удивить гостей
Сладкие «шишки» к Новому году: готовлю десерт из детства, который до сих пор способен удивить гостей
Общество
Сладкие «шишки» к Новому году: готовлю десерт из детства, который до сих пор способен удивить гостей
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
Семья и жизнь
Забудьте про колбасу! Оливье с говядиной куда вкуснее
рецепты
кулинария
ужины
закуски
салаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.