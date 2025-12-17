Ваша новая праздничная традиция за 20 минут. Рулет из лаваша с творожным сыром, слабосоленой семгой и укропом. Идеально к шампанскому

В преддверии праздников так хочется найти блюдо, которое станет одновременно изысканным украшением стола и не отнимет драгоценного времени. Этот рулет из лаваша — идеальный кандидат на роль новой праздничной традиции. Сочетание нежного творожного сыра, слабосоленой семги и свежего укропа создает изящный гармоничный вкус, который идеально сочетается с игристым вином. Процесс приготовления настолько прост и быстр, что позволит вам уделить больше времени себе и гостям, не жертвуя при этом качеством и впечатлением от угощения.

Для приготовления вам потребуется: 1 большой лист армянского лаваша, 200 г творожного сыра (типа «Альметте» или «Хохланда»), 200 г слабосоленой семги, крупный пучок свежего укропа, 1 чайная ложка лимонного сока. Семгу нарежьте тонкими ломтиками или мелким кубиком. Укроп мелко порубите. В миске смешайте творожный сыр, укроп и лимонный сок до однородности. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите по нему творожную массу, отступая 2–3 см от дальнего края. Сверху аккуратно выложите семгу. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, начиная с ближнего к вам края. Заверните рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки и удобства нарезки. Перед подачей острым ножом нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа или лимонной долькой.

