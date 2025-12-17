Новый год-2026
17 декабря 2025 в 15:08

Хрустящая капуста вместо котлет: простой домашний рецепт в воздушном кляре — съедают даже те, кто не любит овощи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда из самых обычных овощей можно приготовить блюдо, которое исчезает со стола первым. Жаренная в кляре капуста — как раз такой случай. Снаружи румяная и хрустящая, а внутри мягкая и нежная, она легко заменяет закуску или второе блюдо.

Для приготовления беру один средний кочан белокочанной капусты, 3–4 столовые ложки пшеничной муки, 100 миллилитров газированной воды, 3–4 яйца, столовую ложку сметаны, соль, черный перец и любимые специи. Сначала капусту бланширую: можно опустить кочан в кипяток и постепенно снимать листья, заранее вырезав кочерыжку.

У листьев срезаю плотные части, нарезаю квадратиками и складываю по 2–3 штуки. Для кляра взбиваю яйца со сметаной, добавляю муку и в конце вливаю холодную газировку. Смесь должна быть как густая сметана. Капусту окунаю в кляр и жарю до золотистой корочки. Подаю горячей с соусом — вкусно, просто и по-домашнему.

Ранее сообщалось, что этот грузинский суп поражает своей простотой и глубиной вкуса одновременно. Он идеально подходит для легкого, но сытного обеда, согревает и наполняет дом ароматом свежей зелени и специй. Вы потратите минимум активного времени, чтобы получить по-настоящему яркое и полезное блюдо.

Проверено редакцией
