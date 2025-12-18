Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 10:35

«Зловещее предупреждение»: речь Путина вызвала переполох в Великобритании

Express: Путин сделал Украине зловещее предупреждение на коллегии Минобороны

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко, ТАСС
Российский лидер Владимир Путин с жестким предупреждением Украине, сообщает Daily Express. По данным издания, заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он сделал зловещее предупреждение: если Украина не будет говорить по существу, то Россия освободит земли военным путем, — указано в материале.

В издании напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе вновь отказался пойти на уступки и признавать часть территорий российскими. Авторы материала предположили, что слова президента России связаны именно с этим.

Ранее Путин заявил, что если Киев и его западные союзники откажутся от разговора по существу, то Россия добьется освобождения исторических земель военным путем. Он подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Кроме того, президент РФ заявил, что благодаря специальной военной операции Россия вернула статус полного суверенитета. Он указал, что страна стала суверенной «во всех смыслах этого слова». Путин также отметил, что стратегические ядерные силы РФ продолжат выполнять функцию главного фактора сдерживания и поддержания стабильности в мире.

Владимир Путин
переговоры
Украина
Россия
