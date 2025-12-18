В Госдуме назвали условие, при котором Украина станет более сговорчивой

В Госдуме назвали условие, при котором Украина станет более сговорчивой Депутат Колесник: Украина понимает только язык тяжелых ударов и поражений

Украина в рамках переговорного процесса способна воспринимать только язык силы и поражений, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, европейские союзники Киева продолжают поддерживать ВСУ, несмотря на их действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения России.

Все переговоры с Украиной становятся конструктивными только тогда, когда ВСУ терпят тяжелое поражение на фронте, получают тяжелые удары. Киев начинает завывать, обращается к европейским партнерам, которые его во всем поддерживают, несмотря на гибель мирных граждан России, — пояснил Колесник.

Ранее сообщалось, что украинская делегация под руководством председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова проведет переговоры с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером на предстоящей неделе. Мероприятие запланировано в Майами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что если Киев и его западные партнеры откажутся от конструктивного диалога, Москва будет вынуждена освободить исторические земли военным путем. По словам главы государства, все цели специальной военной операции будут достигнуты.