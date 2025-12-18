Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 10:32

В Госдуме назвали условие, при котором Украина станет более сговорчивой

Депутат Колесник: Украина понимает только язык тяжелых ударов и поражений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украина в рамках переговорного процесса способна воспринимать только язык силы и поражений, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, европейские союзники Киева продолжают поддерживать ВСУ, несмотря на их действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения России.

Все переговоры с Украиной становятся конструктивными только тогда, когда ВСУ терпят тяжелое поражение на фронте, получают тяжелые удары. Киев начинает завывать, обращается к европейским партнерам, которые его во всем поддерживают, несмотря на гибель мирных граждан России, — пояснил Колесник.

Ранее сообщалось, что украинская делегация под руководством председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова проведет переговоры с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером на предстоящей неделе. Мероприятие запланировано в Майами.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что если Киев и его западные партнеры откажутся от конструктивного диалога, Москва будет вынуждена освободить исторические земли военным путем. По словам главы государства, все цели специальной военной операции будут достигнуты.

Украина
переговоры
Россия
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, как решение суда по делу Долиной повлияет на рынок
Сотрудников колонии в Приамурье наказали за побег заключенного
Мужчина расправился с матерью после общения с чат-ботом
Мужчина выжил после двух остановок сердца благодаря врачам
Верховный суд нашел ошибку в решениях нижестоящих инстанций по делу Долиной
ВСУ наказали своих командиров за большие потери в Гуляйполе
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 декабря: где сбои в РФ
Военный эксперт раскрыл особенности космического щита ЗРС С-500 «Прометей»
ЕС назвали препятствием для урегулирования конфликта на Украине
После продажи квартиры Долина пыталась заложить свой дом
Верховный суд раскрыл, сколько Долина отдала за поиск покупателя квартиры
Защита Фургала оспорит приговор в 25 лет
Власти США раскрыли ответственных за авиакатастрофу в Вашингтоне
Два рыбака ушли проверять жерлицы и не вернулись
Полковник раскрыл, какую уловку использовал мошенник в деле Долиной
Бельгия выдвинула Евросоюзу дерзкое требование по российским активам
Появились фото подарков для аккредитованных на линию с Путиным журналистов
Солнечное мандариновое желе: десерт для бабушек и дедушек
«Зловещее предупреждение»: речь Путина вызвала переполох в Великобритании
Мошенники нашли простую лазейку в законе о дропперах
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.