В США рассказали о новых переговорах с украинской делегацией в Майами

Украинская делегация во главе с руководителем СНБО Рустемом Умеровым проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером на текущей неделе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Встреча состоится в Майами.
На этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с <…> Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что представители России и США могут провести переговоры в Майами по урегулированию на Украине. Мероприятие может пройти в ближайшие выходные.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Уиткоффа в Россию на этой неделе не ожидается. При этом он отметил, что американский политик с каждым новым контактом все лучше понимает позицию Москвы по вопросу Украины.
До этого президент США Дональд Трамп отметил, что Уиткофф раньше ничего не знал о России, но обладает наилучшими качествами для переговоров. Он пояснил, что его спецпосланник выделяется характером среди других переговорщиков, с которыми для заключения сделки «приходится развязать третью мировую».