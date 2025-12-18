Новый год-2026
18 декабря 2025 в 10:10

В США рассказали о новых переговорах с украинской делегацией в Майами

Axios: Украина проведет переговоры с США в Майами на текущей неделе

Рустем Умеров
Украинская делегация во главе с руководителем СНБО Рустемом Умеровым проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером на текущей неделе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Встреча состоится в Майами.

На этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с <…> Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что представители России и США могут провести переговоры в Майами по урегулированию на Украине. Мероприятие может пройти в ближайшие выходные.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Уиткоффа в Россию на этой неделе не ожидается. При этом он отметил, что американский политик с каждым новым контактом все лучше понимает позицию Москвы по вопросу Украины.

До этого президент США Дональд Трамп отметил, что Уиткофф раньше ничего не знал о России, но обладает наилучшими качествами для переговоров. Он пояснил, что его спецпосланник выделяется характером среди других переговорщиков, с которыми для заключения сделки «приходится развязать третью мировую».

