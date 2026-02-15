Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 11:22

В Индонезии признали, что Бали превратился в убежище для преступников

Прокуратура Индонезии: на Бали пытаются скрыться преступники со всего мира

Преступники из разных стран стремятся укрыться на острове Бали, в их числе есть и россияне, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре Индонезии. В ведомстве заверили, что местные власти намерены предотвратить превращение страны в «тихую гавань» для криминальных элементов, рассчитывающих уйти от ответственности.

Сейчас, например, Бали уже стал комфортным местом для беглецов, связанных с наркопреступностью и другими тяжелыми преступлениями. Нельзя допустить, чтобы однажды они могли спокойно и незаметно прибывать и скрываться на территории Индонезии, — рассказали агентству.

Ранее посол России в Индонезии Сергей Толченов сообщил, что на Бали и близлежащих островах сейчас проживают 35 тыс. россиян. При этом, по словам главы российской дипмиссии, генконсульство России на Бали пока не может совершать консульские действия.

До этого этого скандальная порноактриса Бонни Блю (настоящее имя — Тиа Эмма Биллинджер) заявила, что сумела избежать срока на Бали благодаря оперативному удалению компромата. Полиция ворвалась в студию во время подготовки к съемкам. В доме порноактрисы находилось много мужчин, поэтому сотрудники решили, что застали ее на месте преступления. Однако Блю успела незаметно удалить уже отснятые материалы.

