Липецкая вебкамщица снимала порно в маршрутках и кафе В Липецке вебкам-модель проводила эфиры из общественных мест

В Липецке сотрудники полиции задержали двух девушек, подозреваемых в производстве и распространении порнографического контента, сообщает «МВД Медиа». По данным ведомства, одна из вебкам-моделей проводили прямые эфиры из общественных мест, в том числе из кафе и городского транспорта. Видео эротического содержания обнаружили правоохранители во время мониторинга Сети.

Обе дамы арендовали для себя квартиры и оборудовали там собственные студии. Младшая из них начала свой нелегальный бизнес в 2023 году, а старшая — с сентября прошлого года. Вебкам-модели предоставляли запрещенный контент на специализированной стриминговой платформе, получая от поклонников оплату в криптовалюте, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Во время обысков в квартирах подозреваемых сотрудники полиции изъяли камеры, технику, секс-игрушки, одежду, архивы записей трансляций, а также банковские карты.

