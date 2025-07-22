В Новосибирске задержали взломщика более чем 70 веб-камер

В Новосибирске задержали взломщика более чем 70 веб-камер В Новосибирске задержали занимавшегося взломом российских компаний хакера

Правоохранительные органы раскрыли личность молодого хакера из Новосибирска, который специализировался на кибератаках против российских компаний и организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Злоумышленник получил доступ более чем к 70 веб-камерам.

Новосибирец 2004 года рождения, используя вредоносное программное обеспечение для получения неправомерного доступа к информационным ресурсам, в период 2023-2025 годов взломал свыше 70 веб-камер в разных городах России, — говорится в сообщении.

В отношении молодого человека возбудили четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 273 УК РФ — создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения. Оперативным мероприятиям предшествовала масштабная работа сотрудников органов безопасности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее корпорация Novabev Group сообщила, что 14 июля подверглась беспрецедентной кибератаке, которая повлияла на работу ее розничного подразделения «Винлаб». В результате была нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности ряда сервисов. Это стало причиной сложностей при совершении покупок в офлайн-магазинах и на сайте ретейлера.